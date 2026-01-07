फोन पर अश्लील बातें और मैसेज, महिला सिपाही से अक्सर बात करता था सहकर्मी बृजेश कुमार?, आरोपी निलंबित और मामले की जांच करेंगे क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह

Highlights पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल को निलंबित कर मामले की विभागीय जांच क्षेत्राधिकारीको सौंपी है। आरोपी कांस्टेबल की हरकतों से उसके वैवाहिक जीवन व जान को खतरा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह विवाहित है।

कौशांबीः उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक महिला सिपाही से फोन पर अश्लील बातें व उसे संदेश भेजने के आरोप में एक अन्य सिपाही के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने कांस्टेबल को निलंबित कर मामले की विभागीय जांच क्षेत्राधिकारीको सौंपी है।

अधिकारी ने बताया कि पिपरी थाने मैं तैनात एक महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि पुलिस लाइन में तैनात आरोपी कांस्टेबल बृजेश कुमार अक्सर उसके मोबाइल पर आपत्तिजनक संदेश भेजता है और फोन पर अश्लील बातें करता था। महिला कांस्टेबल ने शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी बृजेश कुमार अक्सर उसे लगातार वीडियो कॉल कर परेशान करता है और बात न मानने पर बदनाम करने की धमकी देता है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वह विवाहित है और आरोपी कांस्टेबल की हरकतों से उसके वैवाहिक जीवन व जान को खतरा है।

महिला कांस्टेबल ने पुलिस अधीक्षक (कौशांबी) से मामले की शिकायत की, जिसके बाद पिपरी थाने में सोमवार को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने आरोपी सिपाही बृजेश कुमार को निलंबित कर दिया और मामले की जांच क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह को सौंपी गई है।

क्षेत्राधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है और जांच में महिला सिपाही के मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक मैसेज पाए गए हैं, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विभागीय जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

Web Title: Kaushambi Obscene talks messages phone colleague Brijesh Kumar often talk female constable accused suspended case investigated Chail Circle Officer Abhishek Singh