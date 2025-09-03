नेहा बानो ने धोखे से 19 वर्षीय हिंदू लड़की को घर बुलाया, नेहा के भाई सैफ खान और अनुज अहमद ने किया सामूहिक रेप, जबरन कलमा पढ़वा कर धर्म परिवर्तन कराया

Highlights मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छोटू खान, अतीक अहमद और इसरार अहमद भी मौजूद रहे। सैफ खान (24) और अनुज अहमद (25) ने बेटी से दुष्कर्म किया।

कौशांबीः उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक हिंदू लड़की से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने और जबरन धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सात लोगों को खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। जिले के एक गांव की निवासी एक महिला ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि 31 अगस्त को रात आठ बजे उसकी 19 वर्षीय बेटी को गांव की ही निवासी नेहा बानो नामक महिला ने धोखे से अपने घर बुलाया और वहां पहुंचने पर नेहा के भाई सैफ खान (24) और अनुज अहमद (25) ने बेटी से दुष्कर्म किया।

तहरीर के मुताबिक आरोपियों ने लड़की से दुर्व्यवहार करके जबरन विवाह का दबाव बनाया और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि उसी दौरान गांव की मस्जिद के मौलाना ने शिकायतकर्ता महिला और उसकी बेटी को गलत तरीके से जबरन कलमा पढ़वा कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जबकि इस दौरान गांव के छोटू खान, अतीक अहमद और इसरार अहमद भी वहां मौजूद रहे।

और इस कृत्य में सक्रिय रूप से शामिल रहे। तहरीर में कहा गया है कि अगली सुबह महिला और उसकी बेटी ने घर पहुंचकर परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। शिकायत में कहा गया है कि परिजन ने आरोपियों का विरोध किया तो महिला के बेटे की सार्वजनिक रूप से पिटाई की गई और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई।

अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया की घटना के संबंध में मंगलवार को शिकायत मिलने के बाद आरोपियों सैफ खान, अनुज अहमद, नेहा बानो, छोटू खान ,अतीक अहमद, इसरार अहमद और गांव की मस्जिद के मौलाना समेत सात लोगों के खिलाफ कौशांबी थाने में मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

