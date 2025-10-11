जमीन और बैंक खाते में 300000 रुपये?, 55 साल की मां शीला देवी की गला घोंट कर बेटे किशन किशोर ने मार डाला, मामा को सब कुछ देगी मां?

Highlights लालच में अपनी मां शीला देवी (55) की गला घोट कर हत्या कर दी। कौशांबी जिले में अपने चचेरे भाई जय सिंह के घर खेरवा गांव में रह रही थी। महिला का शव जयसिंह के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था।

Kaushambi: कौशांबी जिले के मंझनपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक युवक ने जमीन और पैसे की लालच में अपनी मां की गला घोंट कर हत्या करने के बाद इस वारदात को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उसने बताया कि शुक्रवार को आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मंझनपुर थाना क्षेत्र के खेरवा गांव में किशन किशोर (30) ने बृहस्पतिवार शाम जमीन तथा मां के बैंक खाते में जमा तीन लाख रुपये के लालच में अपनी मां शीला देवी (55) की गला घोट कर हत्या कर दी।

हत्या के बाद मां का शव घर में ही फांसी के फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल गया कि गला घोंटने से मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि शीला देवी मूल रूप से चित्रकूट जिले के कधवनिया गांव की मूल निवासी थी और वह कुछ दिनों से कौशांबी जिले में अपने चचेरे भाई जय सिंह के घर खेरवा गांव में रह रही थी।

उन्‍होंने बताया कि बृहस्पतिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव जयसिंह के घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए ले गयी। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शीला देवी के बेटे किशन किशोर (30) ने अपनी मां की गला घोंट कर हत्या करने के बाद शव फंदे से लटका कर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी।

उन्होंने बताया कि आरोपी बेटे को शक था कि उसकी मां अपनी जमीन अपने भाई के नाम कर देगी, इसी लालच में आकर उसने अपनी मां का गला घोट कर मौत के घाट उतार दिया। एसपी ने कहा कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशन किशोर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

