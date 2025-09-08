नहा रही थीं, तो देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण ने खिड़की से वीडियो बनाने की कोशिश की, विरोध किया तो गाली-गलौज और मारपीट, भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन रीना सिंह से उत्पीड़न
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 8, 2025 10:21 IST2025-09-08T10:20:08+5:302025-09-08T10:21:13+5:30
देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह ने खिड़की से उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया, तो कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई।
कासगंजः पड़ोसी कासगंज जिले की सहावर थाना पुलिस ने फर्रुखाबाद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद मुकेश राजपूत की बहन से उत्पीड़न की शिकायत पर रविवार को उनके ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार अपनी शिकायत में सांसद की बहन रीना सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके ससुर लक्ष्मण सिंह, देवर राजेश और गिरीश ने उन पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। उनका दावा है कि रविवार दोपहर जब वह बाथरूम में नहा रही थीं, तो उनके देवर गिरीश और ससुर लक्ष्मण सिंह ने खिड़की से उनका वीडियो बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया, तो उनके साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और मारपीट की गई।
रीना सिंह का दावा है कि उनके ससुर ने अपनी लाइसेंसी राइफल निकाली और उन्हें धमकाते हुए कहा, ‘‘मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।’’ उनके ससुर ने कथित तौर पर उन्हें डंडे से भी मारा। सांसद की बहन ने आरोप लगाया कि उनके देवर राजेश ने उन पर धारदार चाकू से हमला किया, जिससे उनके हाथ में चोट आई, जबकि गिरीश ने भी उन पर लोहे की रॉड से हमला किया।
पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में रीना सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं। सहावर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) चमन कुमार गोस्वामी ने बताया कि शिकायत के आधार पर लक्ष्मण सिंह, राजेश और गिरीश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। उन्होंने कहा, ‘‘मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।’’