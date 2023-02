कर्नाटक: शख्स ने ऑनलाइन ऑर्डर किया आईफोन, पैसे नहीं थे तो डिलीवरी देने आए एजेंट का किया कत्ल; फिर शव को जलाया

बेंगलुरु: कर्नाटक में चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहां 20 साल के एक शख्स ने पहले आईफोन खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया। इसके बाद उसने डिलीवरी देने आए एजेंट का कथित तौर पर इसलिए मर्डर कर दिया क्योंकि उसके पास फोन के लिए देने को पैसे नहीं थे। आरोपी की पहचान हेमंत दत्त के तौर पर हुई है।

पुलिस के अनुसार हेमंत दत्त ने ईकार्ट डिलीवरी एजेंट हेमंत नाइक की कई बार चाकू मारकर अपने घर पर हत्या कर दी। ये घटना 7 फरवरी को कर्नाटक के हासन जिले की है। ईकार्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट की सहायक कंपनी है।

पुलिस जांच के अनुसार दत्त ने हत्या के बाद डिलीवरी एजेंट के शव को अपने घर की फ्रीज में तीन दिनों तक रखा। इसके बाद उसने शव को एक बोरे में भरा और रेलवे ट्रैक के पास ले जाकर जला दिया। पुलिस ने कहा कि आरोपी शख्स ने शरीर को जलाने और सबूत नष्ट करने के लिए पेट्रोल भी खरीदा था।

मामले का खुलासा उस समय हुआ जब डिलीवरी एजेंट के भाई मंजू नाइक ने हेमंत नाइक के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इसके बाद मामले की जांच शुरू की।

