Karnataka: फेसबुक लाइव आकर शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश, पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप

Karnataka: कर्नाटक में एक पारिवारिक विवाद ने उस समय एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया जब एक व्यक्ति ने फेसबुक लाइव के दौरान अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। यह घटना जयनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में हुई।

सलमान पाशा नाम का यह व्यक्ति कुवैत में हाइड्रोलिक मैकेनिक के रूप में काम करने के बाद भारत लौटा था। उसने चार साल पहले सैयद निखत फिरदौस से शादी की थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह जोड़ा दो साल तक खुशी-खुशी रहा, लेकिन जब सलमान काम के सिलसिले में विदेश चला गया और उसकी पत्नी अपने दूसरे बच्चे के साथ गर्भवती थी, तब उसके मतभेद पैदा हो गए।

उसके जाने के बाद, निखत कथित तौर पर अपने मायके चली गई और दंपति के बीच विवाद शुरू हो गया। अपने वीडियो में, सलमान ने अपनी पत्नी, उसके परिवार और उसके रिश्तेदार, एआईएमआईएम के तुमकुरु जिला अध्यक्ष सैयद बुरहान उद्दीन पर मानसिक उत्पीड़न और पैसे के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के बुरहान उद्दीन के साथ अवैध संबंध थे और विदेश से लौटने के बाद भी उसने उसे अपने दोनों बच्चों से मिलने नहीं दिया।

एक भावुक फ़ेसबुक लाइव वीडियो में, सलमान ने महिला पुलिस थाने पर अपनी पत्नी के परिवार का पक्ष लेने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें पहले भी उनके ख़िलाफ़ दर्ज एक झूठे मामले में जेल भेजा जा चुका है। इसके तुरंत बाद, उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया और उन्हें तुमकुरु ज़िला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

सलमान के परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निष्पक्ष जाँच की माँग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है।

पत्नी ने आरोपों से किया इनकार

घटना के बाद, सलमान की पत्नी, सैयद निकहत फ़िरदौस ने सभी आरोपों का पुरज़ोर खंडन किया और उन्हें झूठा और मनगढ़ंत बताया।

"इससे पहले भी, उसने साबुन का पानी पीने का नाटक करके नाटक किया था, उसने मेरे कार्यस्थल पर मुझ पर तेज़ाब डालने की धमकी दी थी। मैंने उसकी धमकियों के बारे में पहले ही शिकायत दर्ज करा दी थी। अब वह सिर्फ़ सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रहा है।" पुलिस ने कहा कि जाँच जारी है और आगे की कार्रवाई से पहले दोनों पक्षों के बयानों की पुष्टि की जाएगी।

