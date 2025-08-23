कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार, 12 करोड़ रुपये नकद, 6 करोड़ रुपये का सोना जब्त

बेंगलुरु: कर्नाटक के कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र 'पप्पी' को कथित अवैध ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत शनिवार को सिक्किम से गिरफ्तार किया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह जानकारी दी। संघीय जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि उसने शुक्रवार को कई राज्यों में छापे मारे और 12 करोड़ रुपये नकद (करीब एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा सहित), छह करोड़ रुपये के सोने के आभूषण, लगभग 10 किलोग्राम चांदी और चार वाहन जब्त किए।

ईडी ने हांलाकि यह नहीं बताया कि किस स्थान से क्या जब्त किया गया। ईडी ने कहा कि चित्रदुर्ग के 50 वर्षीय विधायक को शुक्रवार को सिक्किम की राजधानी गंगटोक में एक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और उन्हें बेंगलुरु की न्यायिक अदालत में पेश करने के लिए ट्रांजिट रिमांड में लिया गया।

🚨 MASSIVE ACTION by ED



ED arrests Karnataka Congress MLA K.C. Virendra from Guwahati in Online Betting case.



Raids in Karnataka, Mumbai, Goa & Jodhpur (incl. Goa casinos) lead to SEIZURE of:

— ₹12 Cr cash

— ₹1 Cr in foreign currency

— ₹6 Cr worth jewellery pic.twitter.com/Ascicy8mNZ — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 23, 2025

ईडी का बेंगलुरु ज़ोन मामले की जांच कर रहा है। ईडी ने बताया कि विधायक अपने सहयोगियों के साथ एक कैसीनो किराए पर लेने के लिए व्यावसायिक यात्रा पर गंगटोक गए थे। वीरेंद्र के भाई के सी नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन राज के परिसरों से कई संपत्तियों संबंधी दस्तावेज भी जब्त किए गए। ईडी ने कहा, "उनके अन्य सहयोगी जैसे एक और भाई के सी थिप्पेस्वामी दुबई से ऑनलाइन गेमिंग का संचालन संभाल रहे हैं।"

