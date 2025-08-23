जिजेश और प्रवीणा एक-दूसरे को जानते थे, 20 अगस्त को घर में लगा दी आग, 21 को प्रवीणा और 23 को जिजेश की अस्पताल में मौत

Highlights जिजेश का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। घटना में जिजेश भी गंभीर रूप से जल गया था। 21 अगस्त को प्रवीणा की अस्पताल में मौत हो गई थी।





कन्नूरः उत्तरी केरल के कन्नूर जिले में तीन दिन पहले एक महिला को आग के हवाले करने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति की भी बुरी तरह झुलसने के कारण शनिवार को मौत हो गई। पुलिस ने यहां यह जानकारी दी। व्यक्ति का नाम जिजेश था और वह कन्नूर जिले के इरिक्कुर के पास कुट्टावु का मूल निवासी था। पुलिस के अनुसार, जिजेश ने 20 अगस्त को कन्नूर जिले के उरुवांचल, कुट्टियाट्टूर निवासी अजीश की पत्नी प्रवीणा (39) को उसके घर में आग लगा दी थी। बाद में 21 अगस्त को प्रवीणा की अस्पताल में मौत हो गई थी।

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घटना में जिजेश भी गंभीर रूप से जल गया था और शनिवार को परियारम स्थित कन्नूर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जिजेश और प्रवीणा एक-दूसरे को जानते थे, लेकिन पिछले कई सालों से उनके बीच कोई संपर्क नहीं था।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्हें संदेह है कि जिजेश प्रवीणा की हत्या करने और आत्महत्या करने के इरादे से घर पहुंचा था। पड़ोसियों ने बताया कि घटना के समय प्रवीणा के ससुर, सास और रिश्तेदार के बच्चे घर पर थे। प्रवीणा का पति अजीश विदेश में है।

मय्यिल पुलिस थाने के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रवीणा की मौत के बाद पुलिस ने जिजेश पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को पोस्टमॉर्टम के बाद जिजेश का शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

Web Title: Kannur Jijesh Praveena knew each other they set their house fire 20th August Praveena died 21st and Jijesh died on 23rd in hospital kerala police