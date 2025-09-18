Jodhpur Road Accident: तेज रफ्तार कार ने पैदल चल रहे युवक को मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 18, 2025 20:46 IST2025-09-18T20:46:47+5:302025-09-18T20:46:58+5:30
Jodhpur Road Accident: जोधपुर का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें सड़क पर पैदल चल रहे युवक को पीछे से तेज रफ़्तार से आ रही कार टक्कर मार देती है।
Jodhpur Road Accident: जोधपुर का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें सड़क पर पैदल चल रहे युवक को पीछे से तेज रफ़्तार से आ रही कार टक्कर मार देती है। युवक टक्कर लगने के बाद उछलकर दूर जा गिरता है, इसके बाद कार सवार वहां से फरार हो जाता है। कुछ लोग युवक के पास आते हैं मगर बताया जा रहा है की युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। इस एक्सीडेंट का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रहा है।