झारखंड: पांच दिन से जिंदगी की जंग लड़ रही दुमका की अंकिता की मौत पर उबाल, शख्स ने पेट्रोल डाल कर लगा दी थी आग

दुमका: झारखंड के दुमका जिले में एक युवक के सनक की शिकार लड़की आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। प्रेम प्रस्ताव का जवाब नहीं देने पर युवक ने कथित तौर पर युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इसके बाद लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार तड़के ढाई बजे उसकी मौत हो गई। इस बीच पुलिस ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार आरोपी शाहरूख ने 23 अगस्त को युवती के शरीर पर पेट्रेल डाल उसे आग के हवाले कर दिया था। 12वीं की छात्रा अंकिता कुमारी को पहले दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था। बाद में उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (रिम्स) रेफर कर दिया गया था।

घटना के सामने आने के तुरंत बाद दुमका की सड़कों पर लोग विरोध करते नजर आए। जैसे ही युवती की मौत की खबर फैली, वे प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर भी रविवार को 'जस्टिस फॉर अंकिता' ट्रेंड करता रहा।

इस बीच युवती के जेरुवाडीह मोहल्ले स्थित घर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। दुमका के एसडीओ महेश्वर महतो ने बताया कि युवती के मरने की सूचना दुमका पहुंचने पर वहां स्थिति तनावपूर्ण हो गई, वहां दोषी को फांसी देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया।

वहीं, दुमका के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंबर लकड़ा ने कहा, 'आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में फास्ट ट्रायल के लिए आवेदन करेंगे। लोग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं। स्थिति नियंत्रण में है और धारा 144 लागू कर दी गई है।'

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए तेजी से इसकी जांच की जाएगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गुप्ता ने कहा, 'राज्य सरकार दुमका में एक लड़की की हत्या को लेकर गंभीर है। अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करेंगे। हमने इस संबंध में डीसी से बात की है।'

इस सिलसिले में गोड्डा से भाजपा सांसद डा. निशिकांत दूबे ने ट्वीट किया, 'काश दुमका की बेटी अंकिता को हमलोग शाहरुख़ जैसे दरिंदे से बचा पाते।' सांसद ने आगे दुमका के पुलिस उपाधीक्षक की भूमिका पर सवाल उठाते हुए लिखा है, 'मुस्लिम पदाधिकारी नूर मुस्तफा का अपराधी का साथ देना देश के लिए घातक। संथालपरगना अपनी बेटी की हत्या के बाद उद्वेलित है।'

पुलिस ने बताया है कि शाहरुख पिछले कुछ समय से अंकिता को परेशान कर रहा था और जब वह प्रेम संबंध रखने को राजी नहीं हुई तो आरोपी ने धमकी दी थी, 'अगर मेरा कहा नहीं मानेगी तो तुम्हें मार डालूँगा।' पुलिस ने आरोपी युवक शाहरुख को गिरफ्तार कर मंगलवार को ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

