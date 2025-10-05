Jhansi News: भूसे के ढेर में मिला लापता बच्चे का शव, घर में मिली लाश

Jhansi News: उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के मऊरानीपुर इलाके में आठ साल के एक बच्चे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घास के ढेर से मिला। बच्चा शनिवार दोपहर से लापता था। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि चकरा गांव के निवासी राजेंद्र कुशवाहा का बेटा मुकेश शनिवार दोपहर तब लापता हो गया था जब उसके माता-पिता खेतों में काम करने गए थे।

उन्होंने कहा कि देर शाम पुलिस को बच्चे के लापता होने की सूचना मिली और स्थानीय लोगों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने बताया कि देर रात बच्चे का शव उसके घर के अंदर एक घास के ढेर से संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। सूत्रों ने कहा कि घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) अरविंद कुमार ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट और जांच के नतीजे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

