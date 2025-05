VIDEO: जौनपुर में पशु तस्कर ने ली पुलिस कांस्टेबल की जान, पिकअप वाहन से पुलिसवाले को कूचल कर फरार

Jaunpur Hit-and-Run: उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पशु तस्करों ने एक पुलिसकर्मी की जान ले ली और फरार हो गए। यह घटना पास के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो बाद में सोशल मीडिया पर सामने आई। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मवेशी तस्करों द्वारा चलाए जा रहे एक पिकअप ट्रक ने ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल दुर्गेश कुमार सिंह को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इस दौरान आस-पास मौजूद लोगों को दौड़ते-भागते देखा जा सकता है जो घायल पुलिसवाले के पास पहुंचे।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब यूपी पुलिस मवेशी तस्करों का तेजी से पीछा कर रही थी। वीडियो में कथित तौर पर तस्करों को दिखाया गया है जो यूपी पुलिस से भागने की कोशिश कर रहे थे और एक व्यस्त सड़क पर सिंह और एक बाइक को कुचल रहे थे, जिसमें पैदल यात्री बाल-बाल बच गए।

Warning: Disturbing video



UP constable killed in line of duty by cattle smugglers, pick up truck mows down constable on a busy street



In a shocking incident in Jaunpur district of Uttar Pradesh, a constable was mowed down by a speeding pick truck being driven by suspects… pic.twitter.com/4ZntyUsrh5