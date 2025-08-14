जमशेदपुरः प्रेमी के साथ पत्नी शिल्पी मुखर्जी बना रही थी संबंध, पति साहेब मुखर्जी ने घर पर बेरहमी से की हत्या, ट्रेन के आगे कूदकर दी जान

Highlights पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते पकड़ा था, मार डाला। पुलिस ने शिल्पी मुखर्जी के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सुंदरनगर पुलिस को साहेब मुखर्जी का शव रेलवे ट्रैक से मिला है।

Jamshedpur: झारखंड में जमशेदपुर जिले के परसुडीह नामो टोला में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां प्रेमी के साथ पत्नी को संबंध बनाते देख पति ने पहले उसकी हत्या कर दी और फिर खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार, परसुडीह के नामो टोला निवासी 34 वर्षीय शिल्पी मुखर्जी पोटका सीएससी में नर्स के पद पर कार्यरत थीं। पति साहेब मुखर्जी ने घर पर ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना को अंजाम देने के बाद साहेब मुखर्जी ने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में नंदूप के पास रेलवे ट्रैक पर ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी।

साहेब मुखर्जी ने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाते पकड़ा था, जिसके बाद उन्होंने उसे मार डाला। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। परसुडीह पुलिस ने शिल्पी मुखर्जी के शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं, सुंदरनगर पुलिस को साहेब मुखर्जी का शव रेलवे ट्रैक से मिला है।

शिल्पी मुखर्जी के भाई अमित कुमार ने बताया कि उन्हें साहेब की मां से उनके दुर्घटना की सूचना मिली थी, जिसके बाद वे परसुडीह पहुंचे। वहां उन्होंने पाया कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी बहन की शादी 4 साल पहले हुई थी और इस घटना के पीछे का सही कारण किसी को नहीं पता।

वहीं, परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि साहेब मुखर्जी ने शिल्पी की गला दबाकर और चाकू से हत्या की थी। उन्होंने बताया कि साहेब ने एक सुसाइड नोट और अपने वॉट्सएप स्टेटस के जरिए पत्नी की हत्या करने और फिर आत्महत्या करने की बात स्वीकार की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण था? लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

