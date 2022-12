जम्मू-श्रीनगर हाइवेः सिद्दड़ा इलाके में मुठभेड़ के बाद भारी हथियारों से लैस चार आतंकवादी ढेर, सात एके 47, तीन पिस्टल और एम4 राइफल बरामद

Highlights चार आतंकियों से करीब तीन घंटों तक मुठभेड़ चल रही थी। ट्रक में छुप कर सुरक्षाबलों पर हमला करने वाले चारों आतंकी मारे गए हैं। सात एके 47, तीन पिस्टल और एम4 राइफल भी मिली है।

जम्मूः सुरक्षाबलों ने जम्मू के सिद्दड़ा इलाके में जम्मू-श्रीनगर हाइवे पर मुठभेड़ के दौरान उस ट्रक को उड़ा दिया जिसमें सवार चार आतंकियों से करीब तीन घंटों तक मुठभेड़ चल रही थी। ट्रक में छुप कर सुरक्षाबलों पर हमला करने वाले चारों आतंकी मारे गए हैं।

जम्मू रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एडीजीपी मुकेश सिंह ने बताया कि यह मुठभेड़ आज सुबह उस समय शुरू हुई थी जब एक ट्रक में सवार होकर चार आतंकी कश्मीर की ओर जा रहे थे और आरओपी द्वारा उन्हें जांच के लिए रोका गया तो ट्रक ड्राइवर बाथरूम का बहाना लगा कर भाग निकला और छुपे हुए आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दीं।

Jammu | Arms and ammunition recovered by security forces in today's encounter at Sidhra in which four terrorists were killed pic.twitter.com/QlPi2SbGtM