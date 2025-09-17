ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पुत्र लालचंद कुमावत-रामेश्वरलाल की मौत, ह्रदयविदारक खबर सुनकर बुजुर्ग पिता ने तोड़ा दम, तीनों का एक ही चिता पर एक साथ अंतिम संस्कार

दर्दनाक खबर सुनकर सदमे में आए पिता दुर्गा लाल कुमावत बेहोश हो गए और शाम को उनकी भी मौत हो गई।

Jaipur Truck hits bike sons Lalchand Kumawat Rameshwarlal die elderly father dies after hearing heartbreaking news all 3 cremated together same pyre | ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पुत्र लालचंद कुमावत-रामेश्वरलाल की मौत, ह्रदयविदारक खबर सुनकर बुजुर्ग पिता ने तोड़ा दम, तीनों का एक ही चिता पर एक साथ अंतिम संस्कार

Highlightsतीनों का एक ही चिता पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी।

जयपुरः जयपुर जिले में बुधवार को हुए एक सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत हो गई और यह ह्रदयविदारक खबर सुनकर उनके बुजुर्ग पिता का भी देहांत हो गया। पुलिस ने बताया कि मामला चोमू के कालाडेरा थाना इलाके का है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, हस्तेडा गांव (चौमू) के रहने वाले दो भाई लालचंद कुमावत (40) और रामेश्वरलाल (45) बाइक से चौमू की तरफ जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में दोनों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि यह दर्दनाक खबर सुनकर सदमे में आए उनके पिता दुर्गा लाल कुमावत बेहोश हो गए और शाम को उनकी भी मौत हो गई। बाद में तीनों का एक ही चिता पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया।

झारखंड के खूंटी में बुजुर्ग महिला की हत्या

झारखंड के खूंटी जिले में एक बुजुर्ग महिला की सोते समय कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात को सैको थाना क्षेत्र के गुडबुरू गांव में घटी। अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) वरुण रजक ने बताया, ‘‘इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।’’ उन्होंने बताया कि पीड़िता की पहचान लुखी देवी (69) के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि विधवा महिला लुखी देवी के साथ उसकी शादीशुदा बेटी अपने पति के साथ रह रही थी।

एसडीपीओ ने बताया कि घर से एक कुल्हाड़ी, एक कुदाल और एक छड़ी बरामद की गई है। लुखी देवी के परिवार ने पुलिस को बताया कि घटना के समय वे घर पर नहीं थे। एसडीपीओ ने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। उन्होने जादू-टोने के संदेह में हत्या किए जाने की आशंका भी जताई।

राजस्थान: बेटी को झील में फेंककर मार डालने के आरोप में महिला गिरफ्तार

अजमेर में एक महिला को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी तीन साल की बेटी को कथित तौर पर आनासागर झील में फेंक दिया जिससे उसकी मौत हो गई। बच्ची का शव बुधवार को बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार रात की है जब अंजलि सिंह (28) अपनी बेटी काव्या को झील के किनारे टहलाने के लिए ले गई थी, वह काफी देर उसके साथ झील किनारे टहलती रही और फिर उसे कथित तौर पर झील में फेंक दिया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली अंजलि अजमेर में एक व्यक्ति के साथ 'लिव-इन' में रह रही थी।

क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रकाश शर्मा ने बताया कि शुरू में महिला ने अपनी बेटी के लापता होने की झूठी कहानी गढ़कर अपने साथी को गुमराह किया था। पुलिस ने कहा, "एक महिला देर रात चौपाटी पर टहल रही थी। जब इलाके में गश्त कर रही पुलिस टीम ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी बेटी लापता हो गई है और वह उसे ढूंढ रही है।

उसने बच्ची की तलाश में पुलिस की मदद लेने से भी इनकार कर दिया।" इसके बाद पुलिस टीम वहां से चली गई। मामला संदिग्ध लगने पर इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। एक फुटेज में महिला बच्ची के साथ दिख रही थी और दूसरी में अकेली।

मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया और आनासागर में बच्ची का शव बरामद किया। पुलिस ने हत्या के मामले में अंजलि को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान अंजलि ने बताया कि उसका 'लिव-इन पार्टनर' अखिलेश अक्सर उसे बच्ची के बारे में ताना मारता था।

