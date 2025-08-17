Jaipur: रिटायर्ट सेना के अधिकारी को कार से कुचलने वाली महिला जमानत पर रिहा, हादसे में 64 वर्षीय शख्स की गई जान
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 17, 2025 13:06 IST2025-08-17T13:05:12+5:302025-08-17T13:06:43+5:30
Jaipur: जयपुर के चित्रकूट नगर में एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) ने साइकिल सवार सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला चालक को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जबकि उसकी गाड़ी जब्त कर ली गई है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ जब मां वैष्णव नगर निवासी नरसा राम जाजड़ा (64) स्वतंत्रता दिवस (शुक्रवार) को अपनी साइकिल से कहीं जा रहे थे। उस समय सैर कर रहा जाजड़ा का बेटा वहां पहुंचा और अपने पिता को घायल अवस्था में पाकर स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल ले गया।
हृदय विदारक दृश्य है! एक कार एक व्यक्ति को तेज रफ्तार में कुचलते हुए जा रही है। ये व्यक्ति आर्मी से सेवानिवृत्त कैप्टन नरसाराम जाज़डा निवासी माँ वैष्णो नगर, गांधीपथ पश्चिम, लालरपूरा, जयपुर निवासी थे। सुबह अपनी साइकिल से चित्रकूट स्टेडियम जा रहे थे .!! pic.twitter.com/Jqwvll6Nxf— MANOJ SHARMA/ मनोज शर्मा (@manojpehul) August 16, 2025
जाजड़ा ने बाद में एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक कार को सफेद टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति को कुचलते देखा जा सकता है और उसके बाद कार चालक फरार हो जाता है। फुटेज से एसयूवी और चालक की पहचान करने में मदद मिली। पुलिस कांस्टेबल किशन ने बताया, ‘‘इस संबंध में दुर्घटना पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।
सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एसयूवी और उसके चालक की पहचान कर ली गई है। वाहन को जब्त कर लिया गया है और लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।’’ उन्होंने बताया कि आरोपी महिला की पहचान सुरभि माहेश्वरी के रूप में हुई है और उसे हिरासत में लेने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया।
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा भड़क गया है और उन्होंने विरोध-प्रदर्शन कर लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने की मांग की है।
निवासियों का आरोप है कि गांधी पथ का इलाका तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों का अड्डा बन गया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि इससे पहले कि और भी जानें जाएं, यहां स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और गश्त बढ़ाई जाए।’’