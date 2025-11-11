इरफान अली बना हैप्पी पंजाबी, इंदौर पढ़ने आई युवती से दोस्ती कर रेप, वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर शारीरिक-मानसिक परेशान, सिगरेट से दागा और धर्म परिवर्तन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 11, 2025 10:46 IST2025-11-11T10:45:58+5:302025-11-11T10:46:56+5:30

दंडोतिया ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के हवाले से कहा,‘‘अली ने अपनी पहचान छिपाकर युवती के साथ छल से दोस्ती की थी। आरोपी ने युवती को अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था।’’

Irfan Ali became Happy Punjabi befriended girl come Indore study rape her harassed her physically mentally threatening video public burnt cigarette forced convert | इरफान अली बना हैप्पी पंजाबी, इंदौर पढ़ने आई युवती से दोस्ती कर रेप, वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर शारीरिक-मानसिक परेशान, सिगरेट से दागा और धर्म परिवर्तन

सांकेतिक फोटो

Highlights पीड़ित युवती वर्ष 2023 में पढ़ाई के लिए इंदौर आई थी।कथित रूप से दुष्कर्म करके इसका वीडियो भी बनाया था।धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं।

इंदौरः इंदौर में पहचान छिपाकर दोस्ती के बाद एक युवती के साथ दुष्कर्म और उसे सिगरेट से दागने के आरोपों में पुलिस ने 35 वर्षीय व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान इरफान अली (35) के रूप में हुई है और उस पर करीब 10 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित युवती वर्ष 2023 में पढ़ाई के लिए इंदौर आई थी।

दंडोतिया ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के हवाले से कहा,‘‘अली ने अपनी पहचान छिपाकर युवती के साथ छल से दोस्ती की थी। आरोपी ने युवती को अपना नाम हैप्पी पंजाबी बताया था।’’ अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त के मुताबिक अली ने नौकरी दिलवाने के नाम पर युवती के साथ परिचय के बाद उसके साथ दोस्ती की थी और उसके साथ कथित रूप से दुष्कर्म करके इसका वीडियो भी बनाया था।

उन्होंने कहा कि इस वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी द्वारा युवती को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा था। दंडोतिया ने बताया कि पीड़ित युवती ने अली पर उसे सिगरेट से दागने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप भी लगाए हैं।

उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत पर विजय नगर पुलिस थाने में अली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।

Web Title: Irfan Ali became Happy Punjabi befriended girl come Indore study rape her harassed her physically mentally threatening video public burnt cigarette forced convert

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :crime news hindimadhya pardeshIndoreक्राइम न्यूज हिंदीमध्य प्रदेशइंदौर