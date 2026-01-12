MP Crime: इंदौर में एक आदमी ने 8 साल तक सेक्स करने से मना करने पर पत्नी को मार डाला

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उसने पिछले आठ सालों से उसके साथ सेक्स करने से मना कर दिया था, एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने सोमवार को बताया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्रीकृष्ण लालचंदानी ने पीटीआई को बताया कि 40 साल की महिला की मौत 9 जनवरी को एयरोड्रम पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी। डीसीपी ने बताया कि आरोपी उसकी लाश को सरकारी महाराजा यशवंतराव अस्पताल ले गया और दावा किया कि घर पर ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से सिर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। 

अधिकारी ने कहा, "हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला घोंटना बताया गया। पूछताछ के दौरान महिला का पति टूट गया और उसने हत्या की बात कबूल कर ली। आरोपी, जो एक मैकेनिक है, ने दावा किया है कि उसकी पत्नी ने पिछले आठ सालों से उसके साथ सेक्स करने से मना कर दिया था, जिससे उसे गुस्सा आया था।" लालचंदानी ने बताया कि उसे रविवार को गिरफ्तार किया गया और मामले में आगे की जांच जारी है।

