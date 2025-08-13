प्रेमिका के घर पहुंचा प्रेमी, तभी पति ने रंगे हाथ पकड़ा; बौखलाहट में कर दी दोनों की हत्या

Indore Murder: मध्य प्रदेश के इंदौर से प्यार, शादी और धोखे के ऐसे खूनी खेल का पर्दाफाश हुआ है कि सबके होश उड़ गए। इंदौर के एक शख्स को अपनी पत्नी और प्रेमी की बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि संजय भूरिया नाम के आरोपी ने सोमवार (11 अगस्त) को अपने घर में अपनी पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी महेश को एक साथ देखकर उन पर हमला कर दिया। हमले में महेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद वह उसे महेश्वर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी, ग्रामीण) उमाकांत चौधरी ने बताया, "11 अगस्त को किशनगंज पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या कर दी है। इस पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने सूचना की पुष्टि की और आरोपी संजय भूरिया को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में भूरिया ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लक्ष्मी के अपने प्रेमी महेश के साथ अवैध संबंध थे। महेश ने उन्हें अपने घर में साथ देख लिया था और गुस्से में आकर उसने उन पर लकड़ी के लट्ठे से हमला कर दिया। महेश के सिर में चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लक्ष्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गई।"

डीएसपी चौधरी ने बताया कि बाद में, भूरिया अपनी पत्नी को मोटरसाइकिल पर महेश्वर (उसे कहीं और ले जाने के इरादे से) ले जा रहा था और रास्ते में भूरिया की भाभी भी उसके साथ आ गई। लेकिन ज़्यादा खून बहने के कारण, धामनोद थाना क्षेत्र में रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई।

डीएसपी ने बताया, "इस तरह उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी लक्ष्मी और उसके प्रेमी महेश की हत्या कर दी। महेश की हत्या के संबंध में किशनगंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जिसका शव किशनगंज थाने में मिला है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दूसरी ओर, धामनोद पुलिस ने लक्ष्मी की मौत के संबंध में मामला दर्ज किया है, जिसकी मौत उनके थाना क्षेत्र में हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बयान के आधार पर पूरी घटना का खुलासा हुआ है।"

प्रारंभिक जाँच में पता चला कि वे सभी साथ में मजदूरी करते थे और आस-पास के इलाकों में रहते थे। इसी के चलते वे करीब आए और उनके बीच अवैध संबंध हो गए, जैसा कि आरोपी पति ने बताया, जिसके चलते उसने पूरी घटना को अंजाम दिया। अधिकारी ने बताया कि मामले की आगे की जाँच जारी है।

