जरूरत हुई तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा सोनाली फोगाट मर्डर केस, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान

Highlights सोनाली फोगाट की गोवा में हुई थी मौत गोवा के सीएम ने कहा- दोषियों को सजा जरूर मिलेगी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने की सीबीआई जांच की मांग

नई दिल्ली: बीजेपी नेता और सोशल मीडिया स्टार सोनाली फोगाट की हत्या के मामले में गोवा को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बड़ा बयान दिया है। प्रमोद सावंत ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोनाली फोगट हत्याकांड के मामले में उनसे बात की है और गहन जांच का अनुरोध किया है। परिवार के सदस्यों के मिलने के बाद वह चाहते हैं कि इस केस की जांच सीबीआई करे। प्रमोद सावंत ने कहा कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तमाम औपचारिकताओं के बाद आज जरूरत पड़ी तो सीबीआई को केस सौंप दिया जाएगा।

Sonali Phogat murder case | Haryana CM spoke with me, requested thorough investigation. He wants CBI to take over after family members met him&asked for same. I don't have an issue with it. After all formalities today, if required, will give this case to CBI: Goa CM Pramod Sawant pic.twitter.com/gkdDIBQ8FO