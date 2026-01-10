Hyderabad News: पति से लड़ाई से नाराज पत्नी ने बेटे को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या

By अंजली चौहान | Updated: January 10, 2026 13:44 IST2026-01-10T13:44:03+5:302026-01-10T13:44:23+5:30

Hyderabad News: महिला की पहचान 27 वर्षीय सुषमा के रूप में हुई है, जिनकी शादी चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट यशवंथ रेड्डी से हुई थी। दंपति का एक 10 महीने का बेटा है, जिसका नाम यशवर्धन रेड्डी है।

Hyderabad Angry over a fight with her husband wife poisoned her son and also committed suicide | Hyderabad News: पति से लड़ाई से नाराज पत्नी ने बेटे को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या

Hyderabad News: पति से लड़ाई से नाराज पत्नी ने बेटे को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या

Hyderabad News:हैदराबाद में एक दुखद घटना ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जहां एक महिला ने पति से लड़ाई के बाद आत्महत्या कर ली और साथ में बेटे को भी मार डाला। पुलिस का कहना है कि एक 27 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने 10 महीने के बेटे को ज़हर देकर मार डाला और बाद में पारिवारिक झगड़ों के चलते खुद भी आत्महत्या कर ली।

महिला, सुषमा, ने चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट यशवंत रेड्डी से शादी की थी। इस कपल का एक 10 महीने का बेटा था, यशवर्धन रेड्डी। परिवार वालों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच झगड़े चल रहे थे।

एक फंक्शन के लिए शॉपिंग के बहाने सुषमा अपनी मां ललिता के घर गई। वहां जाकर वह दूसरे कमरे में गई, कथित तौर पर अपने छोटे बेटे को जहर दिया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली।

रात करीब 9:30 बजे, यशवंत रेड्डी अपना काम खत्म करके घर लौटे और देखा कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ने के बाद, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को मृत पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

अपनी बेटी और पोते को मृत देखकर ललिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कथित तौर पर उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और घटना की जांच कर रही है।

Web Title: Hyderabad Angry over a fight with her husband wife poisoned her son and also committed suicide

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :hyderabadsuicide attemptPoliceWomanहैदराबादआत्महत्या प्रयासमहिला