Hyderabad News: पति से लड़ाई से नाराज पत्नी ने बेटे को दिया जहर, खुद भी की आत्महत्या

Hyderabad News:हैदराबाद में एक दुखद घटना ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जहां एक महिला ने पति से लड़ाई के बाद आत्महत्या कर ली और साथ में बेटे को भी मार डाला। पुलिस का कहना है कि एक 27 साल की महिला ने कथित तौर पर अपने 10 महीने के बेटे को ज़हर देकर मार डाला और बाद में पारिवारिक झगड़ों के चलते खुद भी आत्महत्या कर ली।

महिला, सुषमा, ने चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट यशवंत रेड्डी से शादी की थी। इस कपल का एक 10 महीने का बेटा था, यशवर्धन रेड्डी। परिवार वालों के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से पति-पत्नी के बीच झगड़े चल रहे थे।

एक फंक्शन के लिए शॉपिंग के बहाने सुषमा अपनी मां ललिता के घर गई। वहां जाकर वह दूसरे कमरे में गई, कथित तौर पर अपने छोटे बेटे को जहर दिया और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली।

A 27-year-old woman allegedly poisoned her 10-month-old son to death and later ended her life following family disputes within the limits of Meerpet Police Station, police said.



The incident occurred in Hyderabad. The woman, Sushma, had married Yashwant Reddy, a chartered… pic.twitter.com/1hp3NMQoDB — IndiaToday (@IndiaToday) January 10, 2026

रात करीब 9:30 बजे, यशवंत रेड्डी अपना काम खत्म करके घर लौटे और देखा कि बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ने के बाद, उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे को मृत पाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी।

अपनी बेटी और पोते को मृत देखकर ललिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाईं और कथित तौर पर उन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज किया और घटना की जांच कर रही है।

