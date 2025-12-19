VIDEO: तेलंगाना में दहेज की मांग को लेकर पति ने पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला, CCTV में कैद हुई पूरी घटना

विकाराबाद: सोशल मीडिया पर एक परेशान करने वाला CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें तेलंगाना के विकाराबाद जिले के तांदूर शहर के सैपुरी में एक आदमी अपनी पत्नी पर घर के बाहर बेरहमी से हमला करते हुए दिख रहा है। पति ने अपनी पत्नी पर एक मोटी लकड़ी की लाठी से हमला किया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना गुरुवार को हुई। वीडियो में, महिला अपने घर के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठी दिख रही है, तभी उसका पति उसके पास आता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। जब वह उसकी बात मानने से मना करती है, तो वह उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वीडियो में दिख रहा है कि आदमी उसे थप्पड़ मार रहा है, उसका सिर दीवार से टकरा रहा है, उसे लात मार रहा है, और फिर एक मोटी लकड़ी से बार-बार मार रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, पीड़ित अनुषा (20) ने कई महीनों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद नौ महीने पहले परमेश से शादी की थी। पुलिस के अनुसार, अनुषा तांदूर मंडल के करानोकोटा गांव की रहने वाली थी और अपने पिता की मौत के बाद साइपुरी में अपनी मां के साथ रह रही थी। वह परमेश से मिली, जो एक ट्रैक्टर ड्राइवर के रूप में काम करता है और उसी इलाके में रहता है।

एक ही समुदाय के होने के कारण, दोनों की जान-पहचान हुई और बाद में उन्हें प्यार हो गया। दोनों परिवारों की सहमति से, उनकी शादी इस साल 12 मार्च को हुई थी। हालांकि, शादी के तीन महीने के अंदर ही, परमेश कथित तौर पर अनुषा को दहेज और सोने की मांग को लेकर बार-बार परेशान करने लगा। उसके माता-पिता भी उसका साथ देते थे, और वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।

गुरुवार को, यह जानने के बाद कि परमेश ने अपनी बेटी को फिर से पीटा है, अनुषा की माँ चंद्रम्मा करनकोटा से आईं और उसे अपने मायके ले जा रही थीं। परमेश ने उन्हें रास्ते में रोक लिया और अनुषा को अपने घर ले गया, जहाँ उसने कथित तौर पर उस पर लाठी से अंधाधुंध हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। परिवार वाले उसे शहर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इस घटना के बाद, परमेश और उसके माता-पिता भाग गए। अस्पताल में अनुषा की बेजान लाश देखकर पीड़िता की माँ और रिश्तेदार टूट गए। डीएसपी नर्सिंग यदैया ने बताया कि चंद्रम्मा की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच चल रही है।

