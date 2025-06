Honeymoon Murder Case: पति के पैसों से ही दी थी सुपारी, सोनम ने हत्यारों को काम पूरा होने पर 20 लाख देने का किया था वादा

Honeymoon Murder Case: राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच कर रही मेघालय पुलिस एक के बाद एक खुलासे कर रही है। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी से पूछताछ के दौरान कई बड़ी बातें निकल कर आई है। कथित तौर पर सोनम ने हत्यारों को कत्ल के बदले 20 लाख की पेशकश की थी।

मेघालय पुलिस के अनुसार, सोनम रघुवंशी ने मेघालय में अपने हनीमून के दौरान अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी, ने हत्या के बाद सुपारी किलर को ₹20 लाख का भुगतान किया था।

अधिकारी ने यह भी कहा कि उसने शुरू में हमलावरों को ₹15,000 नकद दिए थे, जो उसने अपराध के दौरान सीधे अपने पति के बटुए से निकाले थे।

"I'll give 20 lakh rupees, but the killing has to be done... Supari killers reveal shocking details about Sonam Raghuvanshi, who ordered an axe online."



