घर खरीदारों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी?, राजद प्रमुख लालू प्रसाद परिवार के करीबी रियल एस्टेट कारोबारी अमित कात्याल अरेस्ट

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुग्राम में घर खरीदारों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन के एक मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के करीबी माने जाने वाले रियल एस्टेट कारोबारी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कात्याल को एजेंसी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने सोमवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने उसे छह दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया।

यह जांच गुरुग्राम के सेक्टर-70 में 14 एकड़ में बने ‘क्रिश फ्लोरेंस एस्टेट’ में फ्लैट्स को न सौंपने के आरोपों से संबंधित है। इस परियोजना का विकास कात्याल की कंपनी ‘एंजल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा किया जा रहा था। कात्याल को ईडी ने 2023 में रेलवे के कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले से संबंधित एक अलग धन शोधन मामले में भी गिरफ्तार किया था।

जिसमें लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और परिवार के अन्य सदस्य शामिल हैं। व्यवसायी को अगस्त में संघीय एजेंसी द्वारा ‘क्रिश रियलटेक’ के माध्यम से घर खरीदारों से 500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के तीसरे मामले में आरोप पत्र में नामजद किया गया था। वह इस कंपनी का प्रवर्तक है।

