मुंबई में हाई अलर्ट: 'लश्कर-ए-जिहादी' ने शहर में 34 मानव बम, 400 किलो RDX रडीएक्स होने का दावा किया
By रुस्तम राणा | Updated: September 5, 2025 14:35 IST2025-09-05T14:35:07+5:302025-09-05T14:35:07+5:30
मुंबई: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि एक धमकी भरा कॉल आने के बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। कॉल करने वाले ने दावा किया कि 34 गाड़ियों में 34 "मानव बम" रखे गए हैं, जिनमें "400 किलो आरडीएक्स" है। ये बम विस्फोट "पूरे शहर को हिलाकर रख देंगे"। यह धमकी भरा कॉल ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन पर आया था।
मुंबई पुलिस ने बताया कि अनंत चतुर्दशी की पूर्व संध्या पर लश्कर-ए-जिहादी नामक संगठन ने यह धमकी जारी की थी। पुलिस ने बताया कि पूरे राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने बताया कि धमकी भरे संदेश में दावा किया गया है कि मानव बमों से लदी 34 कारों का इस्तेमाल 400 किलोग्राम आरडीएक्स विस्फोट करने के लिए किया जाएगा, जिससे एक करोड़ लोग मारे जाएँगे।
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक रेलवे स्टेशन को उड़ाने की झूठी धमकी देने के आरोप में सोमवार को एक 43 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान रूपेश मधुकर रणपिसे के रूप में हुई है, ने रविवार शाम करीब 4 बजे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बताया कि उसने कलवा रेलवे स्टेशन पर बम रखा है।
अगस्त में, दक्षिण मुंबई के गिरगाँव इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर को बम की धमकी वाला एक ईमेल मिला था, जो परिसर की गहन तलाशी के बाद एक झूठा निकला। एक अधिकारी ने बताया कि 22 अगस्त की शाम को मंदिर प्रशासन को एक आधिकारिक ईमेल आईडी पर बम विस्फोट की चेतावनी वाला एक ईमेल मिला।
अधिकारी ने बताया कि मंदिर के अधिकारियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद रात में परिसर में बम निरोधक दस्ते (बीडीडीएस) के साथ तलाशी ली गई। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और इसे एक झूठा मामला माना गया। उन्होंने बताया कि मंदिर को सितंबर में भी इसी तरह का एक धमकी भरा ईमेल मिला था।
25 जुलाई को मुंबई पुलिस को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) के टर्मिनल 2 पर बम विस्फोट की धमकी भरा एक कॉल आया। टर्मिनल की गहन जाँच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।