60 वर्षीय प्रेमिका जोशीना ने 45 साल के प्रेमी इमरान से कहा- मुझसे शादी करो और अपने घर ले चलो?, बीवी-बच्चों के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था, आगरा में गला घोट ली जान

Hathras: पुलिस अधीक्षक (एसपी) चिरंजीवनाथ सिन्हा ने शव की शिनाख्त और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया था और पहचान जोशीना (60) नामक महिला के रूप में हुई थी।

Hathras: हाथरस जिले के चंदपा क्षेत्र में कथित रूप से शादी का दबाव बनाने पर अपनी 60 वर्षीय प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस अधिकारियों ने यहां बताया कि गत 14 नवंबर को चंदपा क्षेत्र के नगला भुस तिराहे के पास सड़क किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) चिरंजीवनाथ सिन्हा ने शव की शिनाख्त और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 10 टीमों का गठन किया था और बाद में उसकी पहचान जोशीना (60) नामक महिला के रूप में हुई थी।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने करीब पांच जिलों के एक हजार सीसीटवी कैमरों की फुटेज की पड़ताल की तो आगरा के ताजगंज निवासी इमरान (45) नामक व्यक्ति पर संदेह हुआ। उनके मुताबिक, पुलिस ने उसे आज हाथरस में हतीसा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर मृतका का फोन भी बरामद कर लिया।

सिन्हा ने बताया कि इमरान ने कोलकाता की रहने वाली जोशीना की बेटी मुमताज की शादी आगरा निवासी सत्तार के साथ कराई थी और इमरान की ससुराल भी पश्चिम बंगाल में जोशीना के ससुराल के पास ही थी इसीलिए अभियुक्त इमरान और जोशीना एक दूसरे से मिलते जुलते रहे थे,जिससे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया था।

उन्होंने बताया कि सत्तार और मुमताज की बेटी की 10 नवंबर को शादी थी, जिसमें जोशीना भी कोलकाता से आई थी। अधिकारी के मुताबिक, जोशीना इमरान के घर जाकर उस पर शादी के लिए दबाव बना रही थी और इमरान अपनी बीवी बच्चों के रहते दूसरी शादी नहीं करना चाहता था।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार, इमरान ने पूछताछ में बताया कि वह 13 नवंबर को सत्तार के घर से जोशीना को कोलकाता ले जाने के बहाने आगरा से बस से निकला था, मगर वह पश्चिम बंगाल न जाकर आगरा जाने के लिये सोहराब गेट डिपो की बस में सवार हो गये और रास्ते में दोनों हाथरस में नगला भुस तिराहे पर उतर गये थे।

उन्होंने बताया कि इमरान ने जोशीना से छुटकारा पाने के लिए उसकी गला घोट कर हत्या कर दी और वहां से भाग गया। सिन्हा ने बताया कि हत्या किसी और ने की है यह दिखाने के लिए इमरान ने उसके कपड़े भी अस्त-व्यस्त कर दिये थे।

