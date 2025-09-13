Hassan Ganesh Procession Tragedy: श्रद्धालुओं को कुचलते निकल गया ट्रक, 9 की मौत और 20 घायल, जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा

Highlights ट्रक को मोड़ने की कोशिश की और इस दौरान वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है। घायलों में कम से कम आठ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

हासनः कर्नाटक के हासन जिले के एक गांव में गणेश विसर्जन यात्रा में एक ट्रक के घुस जाने से हुई दुर्घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर नौ हो गई। यह जानकारी पुलिस सूत्रों ने दी। यह हादसा शुक्रवार रात अरकलागुडु तालुक के मोसाले होसाहल्ली गांव में गणेश मूर्ति के विसर्जन यात्रा के दौरान हुआ था। पुलिस के अनुसार, एक मोटरसाइकिल सवार अचानक ट्रक के सामने आ गया। पुलिस के अनुसार दुर्घटना से बचने के लिए, चालक ने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की और इस दौरान वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया।

पुलिस के अनुसार ट्रक चालक ने ट्रक को भीड़ में घुसा दिया, जिससे चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य ने शुक्रवार रात अस्पताल में दम तोड़ दिया। शनिवार को एक और घायल की मौत हो जाने से मृतक संख्या बढ़कर नौ हो गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है।

हासन में हुई दुर्घटना हृदय विदारक: प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक में गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई कई लोगों की मौत पर शनिवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि यह एक हृदय विदारक हादसा है। शुक्रवार रात हासन जिले के एक गांव में एक ट्रक के गणेश विसर्जन यात्रा में घुस जाने से आठ लोगों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में कम से कम आठ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

मोदी ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, “कर्नाटक के हासन में हुआ हादसा हृदय विदारक है। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की आशा करता हूं।” उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक कथित तौर पर अरकलागुडु से आ रहा था और चालक का वाहन पर से नियंत्रण खो जाने के बाद ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचल दिया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भुवसनेश ने कथित तौर पर भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसकी पिटाई की तथा बाद में पुलिस के हवाले कर दिया।

सूत्रों ने बताया कि ट्रक एक ‘लॉजिस्टिक्स’ कंपनी का है। सिद्धरमैया ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि वह कई लोगों की जान जाने और लोगों के गंभीर रूप से घायल होने से दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

उन्होंने कहा, ‘‘सरकार मृतकों के परिवारों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देगी। घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी।’’ केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, ‘‘हासन तालुका के मोसाले होसाहल्ली में गणपति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए भीषण हादसे की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ।’’

