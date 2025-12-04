मां नहीं हैवान! बेटे समेत 4 बच्चों को बेरहमी से मारा, साइको लेडी किलर ने बताई करतूत; गिरफ्तार
By अंजली चौहान | Updated: December 4, 2025 09:22 IST2025-12-04T09:20:20+5:302025-12-04T09:22:08+5:30
Haryana Lady Killer:पूछताछ के दौरान, महिला पूनम ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि सुंदर लड़कियां उसे ईर्ष्या करती थीं और उसका निशाना बनती थीं, उसने संदेह से बचने के लिए 2023 में अपने बेटे की हत्या कर दी।
Haryana Lady Killer: मां की ममता का गला घोट एक महिला ने कुछ ऐसा किया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हरियाणा के पानीपत की ये हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां एक महिला ने अपने सनक में बेटे समेत चार बच्चों को पानी में डूबा कर मार डाला। पुलिस ने एक महिला को अपनी छह साल की भतीजी विधि की कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इस घटना से पता चला कि उसने अपने बेटे समेत तीन और बच्चों को भी मारा है।
पूछताछ के दौरान, पूनम नाम की महिला ने पुलिस को बताया कि उसने तीन लड़कियों को इसलिए मारा क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उससे ज़्यादा सुंदर दिखे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि महिला ने कथित तौर पर खुलासा किया कि सुंदर लड़कियां उसका टारगेट थीं, लेकिन शक से बचने के लिए उसने 2023 में अपने बेटे को भी मार डाला।
Haryana News -— News Arena India (@NewsArenaIndia) December 3, 2025
A woman arrested for killing her 6 year old niece in Panipat has confessed to murdering 3 other children too.
"During interrogation, Poonam confessed that she hates good-looking children and had killed 3 other kids earlier."
- SP, Panipat, Bhupendra Singh pic.twitter.com/Gg7SugSPwK
भतीजी की हत्या
सोनीपत में रहने वाली विधि अपने परिवार के साथ पानीपत के इसराना इलाके के नौल्था गांव में एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, उसके साथ उसके दादा पाल सिंह, दादी ओमवती, पिता संदीप, मां और 10 महीने का छोटा भाई भी थे।
यह घटना तब हुई जब परिवार सोमवार दोपहर नौल्था में बारात लेकर निकला। फिर विधि के पिता को एक फ़ोन आया जिसमें बताया गया कि वह गायब है। एक घंटे बाद, उसकी दादी ने देखा कि उनके रिश्तेदार के घर की पहली मंज़िल पर एक स्टोररूम बाहर से बंद था। उसे खोलने पर, उन्होंने विधि को अंदर पाया।
उसे NC मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में विधि के पिता ने FIR दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी हत्या की गई है। पानीपत पुलिस के सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस भूपेंद्र सिंह IPS के नेतृत्व में पुलिस जांच में पूनम तक पहुँची।
3 और हत्याएँ
2023 में, पूनम ने अपनी भाभी की बेटी की हत्या कर दी थी। उसी साल, उसने शक से बचने के लिए अपने बेटे को डुबो दिया। रिपोर्ट के अनुसार, इस साल अगस्त में, पूनम ने सिवाह गाँव में एक और लड़की की हत्या कर दी क्योंकि वह बच्ची उससे "ज़्यादा सुंदर" दिखती थी। इन बच्चों की मौतों को तब तक एक्सीडेंटल माना गया था जब तक कि पूनम ने विधि मर्डर केस में पूछताछ के दौरान सच कबूल नहीं कर लिया।