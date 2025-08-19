Gurugram News: कार में सो रहा था शख्स, बदमाशों ने बनाया बंधक; 3 आरोपी गिरफ्तार

Gurugram News: पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने रविवार को सूचना दी थी कि यह लूट उस समय हुई जब वह गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित एक क्लब में पार्टी करने गया था।

Gurugram News: गुरुग्राम में एक क्लब के पास कार में सो रहे एक व्यक्ति को तीन युवकों ने कथित तौर पर बंधक बना लिया, वे उसे किसी अन्य स्थान पर ले गए और फिर उसे बाहर फेंककर कार लेकर फरार हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

उसने बताया कि तीनों आरोपी कार बेचने की फिराक में थे और उन्हें लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने उनके पास से कार बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने रविवार को सूचना दी थी कि यह लूट उस समय हुई जब वह गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित एक क्लब में पार्टी करने गया था। उसने बताया कि कुछ देर बाद वह क्लब से वापस आया और कार में ही सो गया, जबकि उसके दोस्त क्लब के अंदर ही थे।

रविवार सुबह करीब 4.30 बजे जब वह सो रहा था, तभी तीन युवक कार में घुस आए - जिनमें से एक आगे की सीट पर और दो पीछे की सीट पर बैठे थे, उसने अपनी शिकायत में बताया।

उसने कहा, "उन्होंने मुझे उठाया और कार की पिछली सीट पर फेंक दिया और गाड़ी चलाने लगे।"

उसने आगे बताया कि इसके बाद, उन्होंने मुझे NH-48 पर एक वाइन शॉप के पास कार से बाहर फेंक दिया और कार लेकर भाग गए। पुलिस ने उसकी शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस की एक टीम ने रविवार रात तीन युवकों - झारखंड निवासी तौफीक (18), नूंह जिले के भादस गाँव निवासी आकाश (18) और रोहतक जिले के भरान गाँव निवासी आयुष (18) को गिरफ्तार किया। सभी गुरुग्राम की इंदिरा कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे।

पुलिस ने बताया कि आयुष और आकाश एक सैलून में काम करते थे, जबकि तौफीक इंदिरा कॉलोनी के पास एक पान की दुकान चलाता था। गुरुग्राम पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, "पुलिस पूछताछ के दौरान, उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने शिकायतकर्ता को कार में अकेले सोते हुए देखा था।"

प्रवक्ता ने आगे कहा, "वे कार बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार बेचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। चोरी की गई मारुति स्विफ्ट कार बरामद कर ली गई है और हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं।"

