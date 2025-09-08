CRIME: दुकान के बाहर पेशाब करने से रोकने पर हत्या, अमेरिका के कैलिफोर्निया की घटना

हरियाणा के जींद जिले के एक युवक कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब उसने एक स्थानीय निवासी को उस दुकान के बाहर सड़क पर पेशाब करने से रोका, जहां वह काम करता था। पीड़ित के परिवार ने यह जानकारी दी। जींद के बराह कलां गांव के प्रधान सुरेश कुमार गौतम ने सोमवार को बताया कि उनके गांव के युवक कपिल (26) की शनिवार को हत्या कर दी गई, जो करीब तीन साल पहले अमेरिका गया था। गांव के मुखिया ने पीड़ित परिवार के हवाले से फोन पर बताया, "कपिल को एक स्थानीय निवासी ने तब गोली मार दी जब उसने उसे सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करने से रोकने की कोशिश की।" उन्होंने बताया कि कपिल अमेरिका में एक दुकान में सुरक्षा कर्मी के तौर पर काम करता था।

A 26-year-old man from #Haryana's Jind district was shot dead in #California, #US, after he objected to a man urinating in public on Saturday.



उन्होंने बताया, "कपिल ने ड्यूटी पर रहते हुए एक व्यक्ति को उस दुकान के बाहर सड़क पर पेशाब करते देखा, जहां वह काम करता था और आपत्ति जताई। बाद में कपिल और उस व्यक्ति के बीच विवाद हुआ और फिर आरोपी ने बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी।" प्रधान ने कहा, "बाद में कपिल के परिवार को घटना की जानकारी मिली" और तब से परिवार गमगीन है। उन्होंने बताया, "कपिल के परिवार में उसके माता-पिता और दो बहनें हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है। उसके पिता किसान हैं और उनके पास थोड़ी जमीन है।" गौतम ने केंद्र और हरियाणा सरकार से युवक के पार्थिव शरीर को वापस लाने में मदद करने का आग्रह किया।

