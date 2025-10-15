Haryana IPS Suicide Case: IPS पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम को राजी हुआ परिवार, आज होगा अंतिम संस्कार

Haryana IPS Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, के परिवार ने शुरुआती इनकार के बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी है।

Haryana IPS Suicide Case: हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार ने 9 दिनों बाद उनके शव के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी है। आज पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार किया जाएगा। आईपीएस अधिकारी ने 7 अक्टूबर को कथित तौर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी।

पूरन कुमार की पत्नी, आईएएस अधिकारी अनमीत पी कुमार ने पहले पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था और हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग की थी, जिनके नाम उनके दिवंगत पति के सुसाइड नोट में थे। पोस्टमार्टम चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में होगा। चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने अस्पताल जाने से पहले पूरन कुमार के परिवार से मुलाकात की।

चंडीगढ़ की एक अदालत द्वारा अनमीत पी कुमार को शव की पहचान करने के लिए नोटिस जारी करने के एक दिन बाद परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गया। अदालत ने आज तक व्यक्तिगत रूप से या वकील के माध्यम से जवाब मांगा है; ऐसा न करने पर आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

नोटिस में कहा गया है, "चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी/सदस्य-जांच अधिकारी ने एक आवेदन दायर कर आपसे (शिकायतकर्ता) को पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए अपने दिवंगत पति, श्री वाई पूरन कुमार, आईपीएस, के शव की पहचान पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में करने के निर्देश देने की मांग की है।"

वाई पूरन कुमार की 'आत्महत्या'

चंडीगढ़ पुलिस ने 10 अक्टूबर को हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित 'आत्महत्या' की समयबद्ध तरीके से "शीघ्र, निष्पक्ष और गहन जांच" के लिए छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

यह घटनाक्रम वाई पूरन कुमार द्वारा छोड़े गए एक 'अंतिम नोट' के आधार पर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद सामने आया है। कुमार 7 अक्टूबर को केंद्र शासित प्रदेश में अपने आवास पर मृत पाए गए थे। यह एफआईआर गुरुवार देर रात दर्ज की गई, जिसके कुछ ही घंटे पहले दिवंगत अधिकारी की पत्नी अमनीत पूरन कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से एफआईआर दर्ज करने और अपने पति द्वारा 'अंतिम नोट' में नामित लोगों को निलंबित करने में हस्तक्षेप करने की मांग की थी।

अपने 'अंतिम नोट' में, आईपीएस पूरन कुमार ने 16 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम लिए, उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्हें यह कदम उठाने के अपने फैसले के लिए ज़िम्मेदार ठहराया।

क्या मामले में बड़ा मोड़?

समाचार एजेंसी एएनआई ने 14 अक्टूबर को बताया कि इस हाई-प्रोफाइल मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब हरियाणा के रोहतक के लाधोत गाँव में एक खेत के पास बने कमरे में एक पुलिसकर्मी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला।

रोहतक के साइबर सेल में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में तैनात मृतक संदीप कुमार ने दलित पुलिस अधिकारी वाई पूरन कुमार पर गंभीर आरोप लगाने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पूरन कुमार की कथित आत्महत्या ने हरियाणा में राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।

