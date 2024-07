Ambala Family Murder: जमीन की भूख... बेटे ने मां, भाई, भाभी समेत छीन ली 5 जिंदगी

Highlights जमीन के लिए 5 लोगों को उतारा मौत के घाट पूर्व सैनिक निकला आरोपी, पुलिस कर रही है तलाश 2 एकड़ जमीन के लिए चल रहा था दो भाईयों में विवाद

Ambala Family Murder: सेना से रिटायर हो चुके एक पूर्व सैनिक ने सिर्फ जमीन के लिए अपने भाई, मां समेत पांच लोगों को जिंदगी छीन ली। मानवता को शर्मसार करने वाली यह घटना हरियाणा के अंबाला से आई है। खबरों के अनुसार, एक रिटायर फौजी का अपने भाई के साथ 2 एकड़ जमीन के लिए काफी विवाद था।

Ambala: A retired soldier killed his brother's family of five with a sharp weapon over a land dispute. The victims, including his mother, brother, brother's wife, and their children, were partially burned. Two others were critically injured and sent to Chandigarh. The police… pic.twitter.com/SIo42CEH5u