Hardoi: कलयुगी बेटे ने मां पर किया हंसिये से वार, महिला की मौत, बहन घायल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 12, 2025 10:00 IST2025-10-12T10:00:01+5:302025-10-12T10:00:04+5:30
Hardoi Crime:Hardoi Crime:पुलिस का कहना है कि परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया
Hardoi Crime: हरदोई जिले के टड़ियावां थाना क्षेत्र में कथित तौर पर एक युवक ने हंसिये से प्रहार कर अपनी मां की हत्या कर दी और छोटी बहन को घायल कर दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक टड़ियावां थाना क्षेत्र के भोलपुरवा गांव में अमित (35) किसी बात को लेकर अपनी मां रामरती (60) और बहन संगीता (25) से झगड़ने लगा। इसी झगड़े के दौरान विवाद बढ़ने पर अमित ने गुस्से में आकर हंसिये से दोनों पर वार कर दिया। हमले में मां और बहन गंभीर रूप से घायल हो गईं।
पुलिस का कहना है कि परिजनों ने दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रामरती को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान रामरती ने दम तोड़ दिया। संगीता का उपचार जारी है।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अजीत चौहान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अमित पिछले कुछ समय से मानसिक अवसाद में चल रहा था और उसका इलाज भी कराया जा रहा था।