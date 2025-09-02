18 साल पहले शादी, कुछ साल बाद पत्नी रेखा के नरेंद्र से अवैध संबंध?, पति अशोक कुमार ने कहा-दोनों मिलकर मारने की साजिश रच रहे

Highlights पत्नी के सिंभावली में रहने वाले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन गए थे। अपनी पत्नी की नरेंद्र के साथ फोन पर बातचीत पर आपत्ति जताई। पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट भी की।

Hapur: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक व्यक्ति ने पत्नी और उसके कथित प्रेमी पर उसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शास्त्री नगर के निवासी अशोक कुमार की शादी 18 साल पहले बुलंदशहर जिले के पुराना छत्ता की निवासी रेखा से हुई थी।

उन्होंने दावा किया कि शादी के कुछ साल बाद ही उनकी पत्नी के सिंभावली में रहने वाले नरेंद्र नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बन गए थे। पुलिस को दी गई लिखित शिकायत में कुमार ने आरोप लगाया कि जब भी उसने अपनी पत्नी की नरेंद्र के साथ फोन पर बातचीत पर आपत्ति जताई, तो पत्नी ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया और मारपीट भी की।

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रेखा और नरेंद्र दोनों उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कुमार ने मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि उसकी जान को खतरा है। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। एसपी ने कहा, "यदि आरोप सही पाए गए तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

