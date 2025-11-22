Haldwani Accident: तेज रफ्तार कार और बाइक में टक्कर, हवा में उछली सवारी; CCTV देख दहल जाएगा आपका दिल

Haldwani Accident: उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसे देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल, वीडियो में एक कार गलत दिशा में चल रहे टू-व्हीलर से टकरा गई। वीडियो में, बाइक पर सवार दो लोग गलत साइड से आते दिख रहे हैं और अचानक सड़क पार करने के लिए हाईवे के बीच में घुस जाते हैं। टक्कर के बाद टू-व्हीलर पर सवार दो लोग हवा में उछल गए और उनमें से एक डिवाइडर से टकराता हुआ दिख रहा है।

हालांकि, यह साफ नहीं है कि इस हादसे में किसी की मौत हुई है या नहीं। अगस्त में, इसी इलाके में एक स्कूल बस गलत दिशा में जाती हुई देखी गई थी। उस समय, कुमाऊं के कमिश्नर, IAS दीपक रावत ने कहा था कि रोज मैरी इंटरनेशनल स्कूल की बस के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट कुमाऊं जागरण ने कहा, "कुछ समय पहले, इसी जगह पर, एक स्कूल बस गलत साइड से आ रही थी। लेकिन क्या हुआ? गलत साइड से आने की आदत ने एक और हादसा कर दिया।"

लेकिन, इलाके में हाईवे पर गलत दिशा में गाड़ी चलाना जारी रहा, जिससे एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उस कार को भी नुकसान हुआ जिसने टक्कर से बचने की कोशिश की लेकिन अपनी स्पीड की वजह से बच नहीं पाई।

यह घटना, जो अब सोशल मीडिया पर 1.5 लाख से ज़्यादा बार देखी जा चुकी है, ने भारत में गलत साइड ड्राइविंग पर चर्चा शुरू कर दी है।

Web Title: Haldwani Accident High-speed car and bike collide rider thrown into the air CCTV footage viral