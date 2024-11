Gwalior Murder: बेखौफ बाइक पर सवार होकर आए हमलावर, पलक झपकते ही गोलियों से भूना; ग्वालियर मर्डर का वीडियो वायरल

Gwalior Murder: मध्य प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए है कि वह सरेआम अपराध कर रहे हैं। बिना किसी कानून के डर के अपराधी अपराध करके फरार हो जा रहे और कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही भयानक अपराध का ताजा मामला ग्वालियर से आया है जिसका दिलदहला देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के मुताबिक, वारदात 7 नवंबर की रात की है, जब मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने 45 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरी घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति कॉलोनी के साथियों से बात कर रहा था, तभी दो बाइक सवार आए और फायरिंग शुरू कर दी, फिर वह जमीन पर गिर गया, उसने एक और गोली चलाई और भाग गया।

#WATCH | MP: Released Prisoner Fatally Shot By Two Attackers On Motorcycle In Gwalior#MadhyaPradesh#gwalior#MPNewspic.twitter.com/m8avkf3kN1