Gurugram: खाना गिरने पर इतना गुस्सा! दोस्त को शख्स ने तीसरी मंजिल से दिया धक्का, मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 12, 2025 10:47 IST2025-09-12T10:47:02+5:302025-09-12T10:47:05+5:30

Gurugram: गुरुग्राम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 19 वर्षीय युवक ने झगड़े के बाद अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी।

Gurugram when food fell Man pushed his friend from the third floor he died | Gurugram: खाना गिरने पर इतना गुस्सा! दोस्त को शख्स ने तीसरी मंजिल से दिया धक्का, मौत

Gurugram: खाना गिरने पर इतना गुस्सा! दोस्त को शख्स ने तीसरी मंजिल से दिया धक्का, मौत

Gurugram:  गुरुग्राम में 19 वर्षीय युवक को अपने सहकर्मी के साथ हुए झगड़े के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना गांधी नगर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन इमारत में 14 अगस्त की रात को हुई, जहां उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर निवासी पप्पू कुमार (35) रहता था और दो अन्य व्यक्ति उमेश तथा राजेश के साथ काम करता था।

मृतक पप्पू के छोटे भाई द्वारा दर्ज करायी शिकायत के अनुसार, खाना गिरने को लेकर उमेश और पप्पू के बीच झगड़ा हो गया इस पर राजेश ने स्थिति को शांत करने के लिए बीच-बचाव किया। इसके बाद पप्पू इमारत की तीसरी मंजिल पर चला गया। उमेश उसके पीछे गया और उसे तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी।

शिकायत के बाद शिवाजी नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और पप्पू के ही इलाके के रहने वाले उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि अपराध करने के बाद वह भाग गया और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा।

हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।’’ 

Web Title: Gurugram when food fell Man pushed his friend from the third floor he died

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :GurugramHaryana Policemurder casecrime news hindiगुरुग्रामहत्याक्राइम न्यूज हिंदी