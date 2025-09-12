Gurugram: खाना गिरने पर इतना गुस्सा! दोस्त को शख्स ने तीसरी मंजिल से दिया धक्का, मौत
September 12, 2025
Gurugram: गुरुग्राम में उस समय सनसनी फैल गई जब एक 19 वर्षीय युवक ने झगड़े के बाद अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी।
Gurugram: गुरुग्राम में 19 वर्षीय युवक को अपने सहकर्मी के साथ हुए झगड़े के बाद उसकी हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना गांधी नगर कॉलोनी में एक निर्माणाधीन इमारत में 14 अगस्त की रात को हुई, जहां उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर निवासी पप्पू कुमार (35) रहता था और दो अन्य व्यक्ति उमेश तथा राजेश के साथ काम करता था।
मृतक पप्पू के छोटे भाई द्वारा दर्ज करायी शिकायत के अनुसार, खाना गिरने को लेकर उमेश और पप्पू के बीच झगड़ा हो गया इस पर राजेश ने स्थिति को शांत करने के लिए बीच-बचाव किया। इसके बाद पप्पू इमारत की तीसरी मंजिल पर चला गया। उमेश उसके पीछे गया और उसे तीसरी मंजिल से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गयी।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।#Fight#Food#Youthpic.twitter.com/QDC9vvO3AO— Jagbani (@JagbaniOnline) September 12, 2025
शिकायत के बाद शिवाजी नगर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और पप्पू के ही इलाके के रहने वाले उमेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि अपराध करने के बाद वह भाग गया और उत्तर प्रदेश तथा बिहार में विभिन्न स्थानों पर छिपता रहा।
हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है।’’