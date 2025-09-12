17 वर्ष की बेटी से 6 साल से और 12 वर्ष की बिटिया से 2 साल से हैवानियत कर रहा पिता?, बच्चे ने टीचर को बताया- शराब पीकर आते, कमरे में घसीटते और रेप करते!

Highlights लड़की ने आरोप लगाया कि मां के विरोध करने पर पिता दोनों की पिटाई करते हैं। आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बहन से उसके पिता पिछले छह सालों से दुष्कर्म कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार को आरोपी पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई।

गुरुग्रामः हरियाणा में 47 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी दो नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बुधवार को आरोपी पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी की 17 और 12 वर्ष की दो बेटियां हैं, जिनमें से वह एक का पिछले छह वर्षों से जबकि दूसरी का दो वर्षों से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न कर रहा था। पुलिस के अनुसार, छोटी लड़की ने चार सितंबर को अपने शिक्षक को बताया कि उसके पिता शराब पीकर उसे कमरे में घसीटते हैं।

उसके साथ मारपीट करते हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि उसके और उसकी मां के विरोध करने पर पिता दोनों की पिटाई करते हैं। पुलिस ने बताया कि सरकारी स्कूल की छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बहन से उसके पिता पिछले छह सालों से दुष्कर्म कर रहे हैं।

हरियाणा के नूंह जिले में एक महिला को शादी करने के लिए कथित रूप से धर्म परिवर्तन करने को मजबूर कर रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम, 2022 के तहत नूंह पुलिस द्वारा की गई यह पहली गिरफ्तारी है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की मूल निवासी शीला उर्फ ​​कंचन ने अपनी शिकायत में कहा कि वह पिछले कई वर्षों से अपने दो बच्चों के साथ नूंह में रह रही है। पुलिस का कहना है कि इससे पहले 2008 में कंचन की शादी छुट्टन से हुई थी, जो नूंह में मजदूर के रूप में काम करता था।

लेकिन नशे की लत और आपराधिक गतिविधियों के कारण दोनों अलग हो गए तथा कंचन अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रहने लगी। पुलिस के अनुसार 2020 में कंचन की मुलाकात आजम से हुई और दोनों में घनिष्ठता बढ़ती गयी। कंचन अपने बच्चों समेत भिवाड़ी में उसके साथ रहने लगी।

महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, ‘‘जून 2020 में भिवाड़ी में किराए के मकान में रहने के दौरान वह (आजम) अपने साथ एक मौलाना को लेकर आया और मुझे धमकाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। मौलाना ने मुझसे कलमा पढ़वाया और मेरा नाम शीला से बदलकर साईबा कर दिया।

मुझे आजम के साथ निकाह करने के लिए भी मजबूर किया।’’ पुलिस के मुताबिक जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के बाद आजम का रवैया बदल गया। उसने शीला पर बुर्का पहनने, नमाज पढ़ने और तबलीगी जमात में जाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस का कहना है कि बाद में शीला को पता लगा कि आज़म पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

Web Title: Gurugram Father brutalising 17 year old daughter 6 years 12 year old daughter 2 years child told teacher come home drunk drag me room rape me!