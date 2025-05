Gujarat: हिसार के बाद, गुजरात में मिला पाक जासूस, सहदेव गोहिल वायुसेना की जानकारी कर रहा था पाकिस्तान से साझा

Gujarat: हिसार में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के गिरफ्तार होने के बाद भारत में कई जासूसों को अब तक पकड़ा गया है। दरअसल, गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने कच्छ से एक स्वास्थ्य कर्मी को गिरफ्तार किया है, जिस पर बीएसएफ और भारतीय नौसेना प्रतिष्ठानों के बारे में संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी जासूस के साथ साझा करने का आरोप है।

उन्होंने आरोपी की पहचान सहदेवसिंह गोहिल (28) के रूप में की, जिसे लखपत तालुका से पकड़ा गया। एटीएस की एक विज्ञप्ति के अनुसार, गोहिल को "अदिति भारद्वाज नाम की एक पाकिस्तानी एजेंट ने निर्माणाधीन और मौजूदा सैन्य प्रतिष्ठानों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए लालच दिया था।"

