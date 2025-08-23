Greater Noida: दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों ने महिला को आग के हवाले किया, खौफनाक वीडियो सामने आया
पीड़िता, जिसकी पहचान लगभग 28 वर्षीय निक्की के रूप में हुई है, पर उसके पति और सास ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
Greater Noida Horror Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने ज़िंदा जलाकर मार डाला। पीड़िता, जिसकी पहचान लगभग 28 वर्षीय निक्की के रूप में हुई है, पर उसके पति और सास ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
दादरी के रूपबास की रहने वाली निक्की, जिसकी शादी 2016 में हुई थी, कथित तौर पर लंबे समय से उत्पीड़न झेल रही थी। उसका पति विपिन भाटी कथित तौर पर शराब का आदी था और कथित तौर पर विवाहेतर संबंध में शामिल था, यहाँ तक कि उसने दूसरी महिला के साथ कोर्ट मैरिज भी दर्ज करा ली थी।
#नोएडा दहेज लोभियों ने पेट्रोल डालकर घर की बहू निक्की को जलाया— Punjab Kesari-UP/UK (@UPkesari) August 23, 2025
पति विपिन व सास अक्सर करते थे लड़की के साथ मारपीट
2016 में सिरसा के ग्रेटर नोएडा में हुई थी लड़की की शादी
रूपबास के दादरी की रहने वाली है निक्की #noida#upnewspic.twitter.com/P0UWssgeyR
एक भयावह वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें निक्की इमारत की सीढ़ियों से उतरते समय आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है।