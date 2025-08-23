Greater Noida: दहेज की मांग को लेकर पति और ससुराल वालों ने महिला को आग के हवाले किया, खौफनाक वीडियो सामने आया

Greater Noida Horror Video: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने ज़िंदा जलाकर मार डाला। पीड़िता, जिसकी पहचान लगभग 28 वर्षीय निक्की के रूप में हुई है, पर उसके पति और सास ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।

दादरी के रूपबास की रहने वाली निक्की, जिसकी शादी 2016 में हुई थी, कथित तौर पर लंबे समय से उत्पीड़न झेल रही थी। उसका पति विपिन भाटी कथित तौर पर शराब का आदी था और कथित तौर पर विवाहेतर संबंध में शामिल था, यहाँ तक कि उसने दूसरी महिला के साथ कोर्ट मैरिज भी दर्ज करा ली थी।

एक भयावह वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें निक्की इमारत की सीढ़ियों से उतरते समय आग की लपटों में घिरी हुई दिखाई दे रही है।

Web Title: Greater Noida Woman Set Ablaze By Husband, In-Laws Over Dowry Demand; Chilling VIDEO Surfaces