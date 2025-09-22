Greater Noida Road Accident: खाना खाने निकले 3 दोस्त, रास्ते में टैंकर से टकराई बाइक; तीनों छात्रों की मौत
September 22, 2025
Greater Noida Road Accident: ग्रेटर नोएडा में पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल की टक्कर में दोपहिया वाहन पर सवार तीन छात्रों की मौत हो गई।
Greater Noida Road Accident:ग्रेटर नोएडा में पानी के टैंकर से मोटरसाइकिल की टक्कर में दोपहिया वाहन पर सवार तीन छात्रों की मौत हो गई। पुलिस के एक प्रवक्ता ने सोमवार को यह जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि मृतकों की पहचान गाजियाबाद की पंचवटी कॉलोनी निवासी स्वयं सागर (19), गाजीपुर जिले के गांव खुदुरा निवासी कुश (21) और बरेली जिले की सैटेलाइट कॉलोनी निवासी समर्थ पुंडीर (18) के रूप में हुई है।
उन्होंने बताया कि यह हादसा रविवार रात बीटा-2 थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे के चुहड़पुर अंडरपास के निकट उस समय हुआ जब गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में पढ़ने वाले ये तीनों छात्र भोजन लेने के लिए मोटरसाइकिल से पूर्वांचल सोसाइटी के पास एक ढाबे पर जा रहे थे तभी पेड़ों को पानी दे रहे एक टैंकर से उनकी मोटरसाइकिल टकरा गई।
प्रवक्ता के अनुसार, हादसे में तीनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने स्वयं सागर और कुश को मृत घोषित कर दिया।
उन्होंने बताया कि समर्थ पुंडीर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे एक बड़े अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। प्रवक्ता ने बताया कि स्वयं और कुश बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र थे, जबकि समर्थ द्वितीय वर्ष का छात्र था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है।