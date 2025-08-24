Greater Noida Dowry Murder: पति विपिन को एनकाउंटर में गोली लगने के कुछ घंटों बाद निक्की भाटी की सास भी गिरफ्तार

Greater Noida Dowry Murder: ग्रेटर नोएडा के चौंकाने वाले दहेज हत्याकांड में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए, पुलिस ने रविवार को मृतक महिला निक्की भाटी की सास को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी मुख्य आरोपी, निक्की के पति विपिन भाटी के पैर में गोली लगने के कुछ ही घंटों बाद हुई है, जब वह हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था।

गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए, ग्रेटर नोएडा के डीसीपी ने एएनआई को बताया, "हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मृतका की सास को भी गिरफ्तार किया गया है।" निक्की को उसके पति और ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर गुरुवार (21 अगस्त) को कथित तौर पर ज़िंदा जला दिया। विपिन और उसके परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर निक्की को बेरहमी से पीटा और फिर उसे आग लगा दी।

निक्की लगभग 70% तक जल गई थी और पड़ोसियों ने उसे फोर्टिस अस्पताल पहुँचाया, जहाँ से उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। उसके पिता ने बताया कि परिवार के सदस्यों ने उन्हें बताया कि निक्की को गंभीर रूप से घायल करने के बाद आग लगा दी गई थी।

#WATCH | Greater Noida dowry murder case | The deceased's mother-in-law has also been arrested.



Victim's husband, Vipin Bhati, accused of murdering his wife, Nikki, over dowry demands, was arrested earlier after getting injured in a police encounter



(Video Source: Greater… https://t.co/7ehENvOKUIpic.twitter.com/9kHOVydy8m — ANI (@ANI) August 24, 2025

पीड़िता के परिवार के मुताबिक, निक्की की शादी दिसंबर 2016 में विपिन से हुई थी। एक स्कॉर्पियो कार के साथ-साथ अच्छा-खासा दहेज भी दिया गया था, लेकिन बाद में उसके ससुराल वालों ने ₹60 लाख की अतिरिक्त मांग की और उसके पिता की मर्सिडीज पर भी नज़र गड़ा दी। निक्की की बहन कंचन ने आरोप लगाया कि विपिन शराब पीने का आदी था और अक्सर उसके साथ मारपीट करता था।

भागने की कोशिश में पैर में गोली लगने के बाद विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया था, अब पुलिस ने निक्की की सास दया को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसके ससुर सतवीर और देवर रोहित समेत परिवार के अन्य आरोपी सदस्य कथित तौर पर फरार हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा।

बढ़ते सबूतों के बावजूद, विपिन किसी भी तरह के गलत काम से इनकार करता रहा है। अस्पताल से उसने दावा किया कि निक्की ने आत्महत्या की और ज़ोर देकर कहा कि उसे कोई पछतावा नहीं है। उसने एक वीडियो बयान में एएनआई को बताया, "मैंने उसे नहीं मारा। वह खुद मर गई। पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, यह बहुत आम बात है।"

Web Title: Greater Noida Dowry Murder Nikki Bhati’s Mother-In-Law Arrested Hours After Husband Vipin Shot