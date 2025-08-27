निक्की हत्याकांड में आया ट्विस्ट, भाई की बीवी ने खोले कई राज; विपिन भाटी को बताया निर्दोष

Greater Noida dowry murder case: उत्तर प्रदेश के नोएडा में निक्की हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे है। निक्की भाटी की मौत के बाद एक तरफ जहां पीड़िता के परिवार ने ससुरालवालो पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं, निक्की के भाई की पत्नी ने उल्टा आरोप निक्की और उसके मायकेवालो पर लगाया है। निक्की भाटी की भाभी मीनाक्षी, जो उनके भाई रोहित पायला की अलग हुई पत्नी हैं, ने आरोप लगाया है कि उन्हें भी उनके ससुराल वालों ने दहेज उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

रोहित और 31 वर्षीय मीनाक्षी की शादी 2016 में हुई थी। पल्ला गाँव की रहने वाली मीनाक्षी ने दावा किया है कि उनके परिवार ने दहेज में एक मारुति सुजुकी सियाज़ कार दी थी, लेकिन उनके ससुराल वालों ने इसे "अशुभ" बताते हुए बेच दिया। मीनाक्षी के परिवार ने दावा किया कि निक्की भाटी के पायला परिवार ने तब स्कॉर्पियो एसयूवी के नए मॉडल और नकदी की माँग की थी। मना करने पर, मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें उनके माता-पिता के घर वापस भेज दिया। मामला गाँव की पंचायत में ले जाया गया, जहाँ कथित तौर पर यह सलाह दी गई कि या तो 35 लाख रुपये (उनकी शादी पर खर्च की गई राशि) मीनाक्षी के परिवार को लौटा दिए जाएँ ताकि उसकी दोबारा शादी हो सके, या फिर पति का परिवार उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर ले।

#WATCH | Greater Noida dowry murder case | Victim Nikki's sister in law (Nikki's brother, Rohit's estranged wife) says, "I don't think they (Nikki's husband, Vipin's family) are guilty. My in-laws used to beat me for dowry. I used to run away to my village. They never allowed me… pic.twitter.com/i2VVbC99vG — ANI (@ANI) August 27, 2025

यह विवाद अनसुलझा रहा, मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि निक्की के पिता भिखारी सिंह पायला और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया। जब निक्की के भाई से उसकी अलग हुई पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया, तो उसने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। रोहित ने कहा, "मैं इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहता। ये सिर्फ़ आरोप हैं।"

निक्की भाटी के गिरफ्तार ससुर सत्यवीर सिंह ने मीनाक्षी के पिता को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि वह उनके व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके भिखारी सिंह पायला से पैसे वापस करवाएँगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मीनाक्षी के मामले में कई बार हस्तक्षेप किया और पायला से इस मामले को सुलझाने का आग्रह किया।

वहीं, जब निक्की की भाभी से निक्की हत्याकांड पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ""मुझे नहीं लगता कि निक्की के पति, विपिन का परिवार दोषी हैं। मेरे ससुराल वाले मुझे दहेज के लिए पीटते थे। मैं अपने गाँव भाग जाती थी। उन्होंने मुझे कभी मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं दी। रोहित तीन महीने तक अपने घर से बाहर रहता था। मैंने वहाँ नौ साल बिताए, लेकिन पिछले 14 महीनों से मैं अपने घर पर हूँ।"

नए खुलासे निक्की भाटी की मौत की चल रही जाँच में एक नया आयाम जोड़ते हैं, जिससे देश भर में दहेज प्रथा के अवैध होने के बावजूद लंबे समय से चले आ रहे विवादों पर सवाल उठते हैं।

28 वर्षीय निक्की भाटी को पिछले हफ्ते उसके ससुराल वालों ने ज़िंदा जला दिया था, जिसके बाद सालों तक घरेलू हिंसा और दहेज की माँग चलती रही। उसका सात साल का बेटा और बहन, जो उसी परिवार में विवाहित थे, इस भयानक अपराध के गवाह थे। यह मामला तब राष्ट्रीय सुर्खियों में आया जब एक वीडियो सामने आया जिसमें निक्की आग में झुलसते हुए सीढ़ियों से लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही थी। बाद में जलने से उसकी मौत हो गई।

पायला परिवार पहले भी दहेज प्रथा को अपनी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बताते हुए उसका बचाव करता दिखाई दिया था। निक्की भाटी के पिता, जिन्होंने अपने दोनों दामादों को एक स्कॉर्पियो कार, नकदी और सोना दिया था, ने इसे सही ठहराते हुए कहा था, "हमारे कुल में शादियाँ ऐसे ही होती हैं।" जब उनसे पूछा गया कि यह जानते हुए भी कि उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, वे उसे घर क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने एनडीटीवी से कहा, "हमें अपने समाज और कुल के लोगों की बात सुननी चाहिए।"

उनके भाई और निक्की के चाचा राजकुमार सिंह ने कहा था कि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने बार-बार दहेज की माँग के आगे घुटने टेक दिए थे।

