Greater Noida Dowry Murder Case: आरोपी पति को पुलिस मुठभेड़ में मारी गई गोली, निक्की के पिता ने की थी एनकाउंटर की मांग

By रुस्तम राणा | Updated: August 24, 2025 17:35 IST2025-08-24T17:35:44+5:302025-08-24T17:35:44+5:30

गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी पत्नी निक्की की मौत के बाद, विपिन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। निक्की को उसी शाम गंभीर रूप से जलने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Greater Noida Dowry Murder Case: Accused Husband Shot Hours After Victim's Father Demands Encounter | Greater Noida Dowry Murder Case: आरोपी पति को पुलिस मुठभेड़ में मारी गई गोली, निक्की के पिता ने की थी एनकाउंटर की मांग

Greater Noida Dowry Murder Case: आरोपी पति को पुलिस मुठभेड़ में मारी गई गोली, निक्की के पिता ने की थी एनकाउंटर की मांग

Greater Noida Dowry Murder Case: दहेज की मांग को लेकर अपनी 28 वर्षीय पत्नी निक्की भाटी पर हमला करने और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसे आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए विपिन भाटी को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में पैर में गोली मार दी गई। गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी पत्नी निक्की की मौत के बाद, विपिन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। निक्की को उसी शाम गंभीर रूप से जलने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

निक्की की बहन कंचन, जो विपिन के भाई रोहित की पत्नी है, ने विपिन और उसकी माँ दया पर निक्की को जलाने का आरोप लगाया है। कंचन द्वारा उपलब्ध कराए गए विचलित करने वाले फुटेज में माँ-बेटे निक्की पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक अन्य वीडियो में जलती हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि विपिन पुलिस हिरासत में है, उसकी माँ दया, पिता सत्यवीर और भाई रोहित अभी भी फरार हैं।

आज सुबह एनडीटीवी से बात करते हुए, निक्की के पिता भिकारी सिंह पायला ने अपराधियों को कड़ी सजा दिए जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "इन हत्यारों को गोली मार दी जानी चाहिए और उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। मेरी बेटी ब्यूटी सैलून चलाकर अपने बच्चे का पालन-पोषण करती थी। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पूरे परिवार ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी," विपिन के भागने की कोशिश के बाद पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने यह घोषणा की।

खबरों के मुताबिक, आरोपी ने आज दोपहर हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोल चक्कर पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसे जेल भेज दिया।

आरोपी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उसे अपनी पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है और उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा: "मैंने उसे नहीं मारा है। वह खुद मर गई। पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं; यह बहुत आम बात है।"
 

Web Title: Greater Noida Dowry Murder Case: Accused Husband Shot Hours After Victim's Father Demands Encounter

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Greater NoidaCrimeup newsग्रेटर नोएडाक्राइमउत्तर प्रदेश समाचार