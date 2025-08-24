Greater Noida Dowry Murder Case: आरोपी पति को पुलिस मुठभेड़ में मारी गई गोली, निक्की के पिता ने की थी एनकाउंटर की मांग

Greater Noida Dowry Murder Case: दहेज की मांग को लेकर अपनी 28 वर्षीय पत्नी निक्की भाटी पर हमला करने और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसे आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए विपिन भाटी को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में पैर में गोली मार दी गई। गुरुवार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी पत्नी निक्की की मौत के बाद, विपिन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। निक्की को उसी शाम गंभीर रूप से जलने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

निक्की की बहन कंचन, जो विपिन के भाई रोहित की पत्नी है, ने विपिन और उसकी माँ दया पर निक्की को जलाने का आरोप लगाया है। कंचन द्वारा उपलब्ध कराए गए विचलित करने वाले फुटेज में माँ-बेटे निक्की पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक अन्य वीडियो में जलती हुई निक्की सीढ़ियों से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। हालाँकि विपिन पुलिस हिरासत में है, उसकी माँ दया, पिता सत्यवीर और भाई रोहित अभी भी फरार हैं।

आज सुबह एनडीटीवी से बात करते हुए, निक्की के पिता भिकारी सिंह पायला ने अपराधियों को कड़ी सजा दिए जाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "इन हत्यारों को गोली मार दी जानी चाहिए और उनके घर को ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। मेरी बेटी ब्यूटी सैलून चलाकर अपने बच्चे का पालन-पोषण करती थी। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। पूरे परिवार ने मिलकर मेरी बेटी की हत्या कर दी," विपिन के भागने की कोशिश के बाद पुलिस की गोलीबारी में मारे जाने से कुछ घंटे पहले ही उन्होंने यह घोषणा की।

खबरों के मुताबिक, आरोपी ने आज दोपहर हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गोल चक्कर पर पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और फिर उसे जेल भेज दिया।

#WATCH | Greater Noida, UP | Accused of murdering his wife Nikki over dowry demands, Vipin Bhati brought to the hospital for treatment, after he was shot in the leg during an encounter with the police. pic.twitter.com/DZMuAenvX5 — ANI (@ANI) August 24, 2025

#WATCH | Greater Noida: Accused of murdering his wife Nikki over dowry demands, Vipin Bhati says, "... I have no remorse. I haven't killed her. She died on her own. Husband and wife often have fights, it is very common..." pic.twitter.com/YrPFaYARuY — ANI (@ANI) August 24, 2025

आरोपी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उसे अपनी पत्नी की हत्या का कोई पछतावा नहीं है और उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा: "मैंने उसे नहीं मारा है। वह खुद मर गई। पति-पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं; यह बहुत आम बात है।"



