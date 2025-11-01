बस से स्कूल, 23 वर्षीय चालक से प्यार करने लगी 11वीं कक्षा की छात्रा, मंदिर में शादी की, डर के मारे दोनों ने खाया खाकर कलाई काटी, वीडियो में कहा-साथ नहीं तो मरने से कोई नहीं रोक सकता
November 1, 2025
Gorakhpur: अभिषेक ने लड़की के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया और ‘‘उसमें उसने कहा कि वे साथ नहीं रह सकते लेकिन उन्हें साथ मरने से कोई नहीं रोक सकता।’’
Gorakhpur: गोरखपुर जिले के गुलरिहा क्षेत्र में 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने स्कूल के एक बस चालक से मंदिर में शादी कर ली। पकड़े जाने के डर से दोनों ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि नाबालिग छात्रा ने अपने ही स्कूल के 23 वर्षीय बस चालक अभिषेक शर्मा उर्फ हैप्पी के साथ जाकर एक स्थानीय मंदिर में शादी कर ली और बृहस्पतिवार को पकड़े जाने के डर से दोनों ने कीटनाशक खा लिया। सूत्रों ने बताया कि दोनों ने अपनी कलाई भी काट ली।
उन्होंने बताया कि छात्रा और बस चालक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है जहां अभिषेक की हालत गंभीर बतायी जाती है। वहीं, लड़की की हालत स्थिर है। सूत्रों ने बताया कि जहर खाने से पहले अभिषेक ने लड़की के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया और ‘‘उसमें उसने कहा कि वे साथ नहीं रह सकते लेकिन उन्हें साथ मरने से कोई नहीं रोक सकता।’’
सूत्रों के मुताबिक, वह वीडियो अभिषेक के रिश्तेदारों को भेजा गया जिन्होंने तुरंत उसके पिता को सूचित किया। वह मौके पर पहुंचे और दोनों को बेहोश पाया। गुलरिहा के थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने कहा कि अभी तक दोनों परिवारों ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई है। कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने से पहले लड़की की उम्र का सत्यापान किया जा रहा है।