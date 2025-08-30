Gonda Murder: पत्नी के नाम थी जमीन, पति चाहता था बेचना, इनकार करने पर की हत्या
Gonda Murder: दोपहर बाद स्कूल से लौटकर महिला की बेटी करिश्मा खेत में पहुंची, तो मां की लाश देखकर चीख पड़ी।
Gonda Murder: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पति ने जमीन के विवाद को लेकर पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक संतोष मिश्रा ने बताया कि थाना क्षेत्र के छोटकी गौरिया निवासी छोटका देवी (45) शुक्रवार को अपने पति छोटेलाल के साथ धान के खेत में निराई कर रही थी। महिला के नाम कुछ जमीन थी, जिसे उसका पति बेचना चाहता था, लेकिन पत्नी इसके लिए तैयार नहीं थी।
इसी बात को लेकर खेत में दोनों के बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर छोटेलाल ने पत्नी पर हंसिये से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गर्दन और चेहरे पर गहरे घाव लगने तथा अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया।
दोपहर बाद स्कूल से लौटकर महिला की बेटी करिश्मा खेत में पहुंची, तो मां की लाश देखकर चीख पड़ी। सूचना पाकर अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) राधेश्याम राय और फॉरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलित किए। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मौके से खून से सना हंसिया बरामद कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।