लाल किला परिसर से 1 करोड़ रुपये मूल्य का कलश चोरी हापुड़ से बरामद, पुलिस ने ऐसे धर दबोचा, 760 ग्राम सोने से निर्मित कलश में हीरे, माणिक और पन्ना सहित 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न
By सतीश कुमार सिंह | Updated: September 8, 2025 10:06 IST2025-09-08T10:06:04+5:302025-09-08T10:06:59+5:30
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, सिविल लाइंस निवासी और व्यवसायी शिकायतकर्ता सुधीर जैन प्रतिदिन इस कलश को धार्मिक अनुष्ठान के लिए लाते थे।
नई दिल्लीः राष्ट्रीय राजधानी के लाल किला परिसर में आयोजित किये जा रहे एक जैन धार्मिक अनुष्ठान से करीब एक करोड़ रुपये मूल्य का एक कलश चोरी हो गया था। अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हापुड़ से चोर को अरेस्ट किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी से कई राज निकाले। इसने कहा कि एक नहीं 3 कलश चोरी किए थे। एक बरामद हो गई और 2 के लिए पूछताछ जारी है। अधिकारी ने बताया कि 760 ग्राम सोने से निर्मित इस कलश में हीरे, माणिक और पन्ना सहित करीब 150 ग्राम बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि यह कलश तीन सितंबर को अनुष्ठान के दौरान चोरी हो गया था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, सिविल लाइंस निवासी और व्यवसायी शिकायतकर्ता सुधीर जैन प्रतिदिन इस कलश को धार्मिक अनुष्ठान के लिए लाते थे। उन्होंने बताया कि स्वागत के दौरान भीड़भाड़ और अफरा-तफरी में यह कलश मंच से गायब हो गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति की गतिविधियां कैद हुई थी।
पुलिस ने बताया कि उसकी पहचान कर थी। यह धार्मिक अनुष्ठान लाल किला परिसर स्थित 15 अगस्त पार्क में नौ सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाया और उसके ठिकाने के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हासिल किए। चोरी तीन सितंबर को एक प्रार्थना समारोह के दौरान हुई जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे।
श्रद्धालुओं के साथ घुलने-मिलने के लिए पारंपरिक धोती-कुर्ता पहने संदिग्ध ने कथित तौर पर बिड़ला के कार्यक्रम में पहुंचने पर मची आपाधापी का फायदा उठाया और बर्तन लेकर भाग गया। यह कलश 760 ग्राम सोने तथा 150 ग्राम हीरे, माणिक और पन्ने से जड़ा है और जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। यह समारोह 28 अगस्त को शुरू हुआ और नौ सितम्बर को समाप्त होगा।