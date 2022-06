सोना तस्करी मामले में स्वप्ना सुरेश ने कोर्ट में सीएम केरल के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और बेटी की संलिप्तता को बताया

कोच्ची: सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने केरल के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के मामले में संलिप्तता होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत में केरल के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी और बेटी की संलिप्तता के बारे में घोषणा की है। साथ ही उन्होंने मीडिया से कहा कि मैंने कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका भी दायर की है।

कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले स्वप्ना सुरेश ने अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए, सुरेश ने कहा कि अदालत के समक्ष उनका रहस्योद्घाटन 'अधूरा' है और उनके पास मामले और इसमें शामिल लोगों के बारे में खुलासा करने के लिए और भी बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि वह कल (मंगलवार) कोर्ट में इसका खुलासा करेंगी, इसके बाद वह विस्तार से मीडिया को भी संबोधित करेंगी।

दरअसल, केरल में सोना तस्करी मामला जुलाई 2020 को सामने आया था। जब सीमा शुल्क अधिकारियों ने यूएई वाणिज्य दूतावास में एक राजनयिक कार्गो से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर 15 करोड़ रुपये का 30 किलोग्राम सोना जब्त किया था। इस मामले में सरित पीएस को गिरफ्तार किया गया था, जो दूतावास में काम करता था।

इसके बाद, केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की प्रबंधक के रूप में कार्यरत एक पूर्व-वाणिज्य दूतावास कर्मचारी स्वप्ना सुरेश और एम शिवशंकर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि पिछले साल से दोनों जमानत रिहा हैं।

Kochi | I've declared in court about the involvement of Kerala CM, his wife and daughter. I have also filed a petition seeking protection in the court: Swapna Suresh, prime accused in gold smuggling case pic.twitter.com/3Q5haK0MXF