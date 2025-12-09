Goa Club Fire: नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी, अग्निकांड के बाद थाइलैंड भागे आरोपी

Goa Club Fire: गोवा में एक नाइट क्लब में आग लगने के मामले में अपडेट सामने आया है कि इंटरपोल ने 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों के खिलाफ 'ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया है।

शनिवार देर रात उत्तरी गोवा के अरपोरा में, पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर, 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की जान चली गई।

गोवा पुलिस ने बताया कि अरपोरा में जिस बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब में यह घटना हुई, उसके मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, हादसे के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए।

इससे पहले आज, गोवा पुलिस ने देश से भाग जाने के बाद गोवा नाइटक्लब के मुख्य आरोपी और मालिक सौरभ और गौरव लूथरा के खिलाफ इंटरपोल ब्लू नोटिस जारी करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संपर्क किया था। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को वागाटोर में सौरभ और गौरव लूथरा के स्वामित्व वाले रोमियो लेन बीच शेक को गिराने का आदेश दिया।

इंटरपोल ब्लू नोटिस क्या है?

गौरतलब है कि इंटरपोल ब्लू नोटिस किसी आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए जारी किया जाता है।

रेड नोटिस, जिसमें भगोड़े को हिरासत में लेने की बात कही जाती है, केवल चार्जशीट दाखिल होने और वांछित व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही जारी किया जा सकता है।

'बर्च बाय रोमियो लेन' के मालिक भारत से कैसे भागे

आग लगने की घटना के सिलसिले में वांछित सौरभ और गौरव लूथरा थाईलैंड भाग गए थे। गोवा पुलिस द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, मालिक घटना के कुछ ही घंटों बाद 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो एयरलाइंस के विमान से फुकेट भाग गए। FIR दर्ज होने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू होने के बाद मालिकों के भागने का पता चला।

जांच के दौरान, इमिग्रेशन रिकॉर्ड से पता चला कि दोनों ने रविवार, 7 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे इंडिगो फ्लाइट 6E 1073 से फुकेट, थाईलैंड के लिए उड़ान भरी, जो आधी रात के आसपास हुई घटना के कुछ ही घंटों बाद की बात है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया कि लूथरा का यह तेजी से बाहर निकलना पुलिस जांच से बचने के उनके "इरादे" को दिखाता है। अधिकारियों ने दिल्ली में गौरव और सौरभ लूथरा के घर जाकर उनके परिवार वालों से पूछताछ की थी।

Web Title: Goa Club Fire Blue Corner notice issued against nightclub owners Luthra Brothers accused fled to Thailand after the fire