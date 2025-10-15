प्रेमिका की शादी तय हुई, प्रेमी ने पानी टंकी से कूदकर खुदकुशी की
By संदीप दाहिमा | Updated: October 15, 2025 11:23 IST2025-10-15T11:21:26+5:302025-10-15T11:23:05+5:30
बुलंदशहर जिले में 22 वर्षीय एक युवक ने प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय होने पर मंगलवार को कथित तौर पर पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना अनूपशहर थाना क्षेत्र के सिरोरा गांव में घटी और मृतक की पहचान साजिद (22) के तौर पर की गई है। उसने बताया कि साजिद का एक युवती से प्रेम संबंध था जिसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। इससे आहत होकर वह मंगलवार को पानी की टंकी पर चढ़ गया।
#बुलंदशहर में एक युवक ने वॉटर टैंक के ऊपर से कूदकर आत्महत्या कर ली.— Narendra Pratap (@hindipatrakar) October 14, 2025
यह युवक एक लड़की को बेइंतहा प्रेम करता था. प्रेमिका के घरवालों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. प्रेमी चाहता था कि प्रेमिका घर छोड़कर उसके साथ आए
प्रेमिका ने इंकार कर दिया pic.twitter.com/UQwx5GbGVc
अनूपशहर के थाना प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) धर्मेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया, ‘‘साजिद को पानी की टंकी पर चढ़ा देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उसे नीचे उतरने के लिए कहने लगे, लेकिन वह नहीं माना। साजिद की मां भी उसे मनाने पहुंची मगर उसने अनसुनी कर पानी की टंकी से छलांग लगा दी।’’ उन्होंने बताया, ‘‘ साजिद को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया गया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है।’’ एसएचओ शर्मा ने बताया मामले की जांच की जा रही है।